Ставим вопросы перед органами минимум 17 государств. Как Россия помогает Беларуси разыскивать нацистов времён ВОВ?

Безуспешная попытка цветной революции в Беларуси послужила причиной изменить подходы в правовом поле. Выработан комплекс законодательных и организационно-практических мер по противодействию новым формам экстремизма, в том числе и в информационном поле. Разговор глав ведомств коснулся и начатого белорусской стороной расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной и в послевоенное время.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Значительный объем информации, который связан с документированием преступных действий, в том числе живых нацистов, хранятся в архивах Российской Федерации. Для нас очень важно сегодня получить еще больше доказательств. Рад, что российские коллеги нам предоставляют информацию – и здесь секрета нет – о местонахождении некоторых живых нацистов. Это благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что действительно эти злодеи еще проживают. И мы ставим вопросы перед правоохранительными органами сегодня уже как минимум 17 государств о том, чтобы эти люди понесли наказание за совершение преступлений. Речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, в первую очередь подразделениях СС, те, которые непосредственно на территории Российской Федерации убивали людей в период Великой Отечественной войны.