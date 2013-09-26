В Минске водители паркуются прямо на трамвайных путях

Новости Беларуси. Водители паркуются прямо на трамвайных путях во время их ремонта. Как сообщает auto.onliner.by, в последнее время на ул. Якуба Коласа, на участке от площади до ул. Сурганова, усложнилась ситуация с парковками.

Auto.onliner.by:

Круглый год здесь машинами заставлены тротуары, автомобилисты паркуются в два ряда, пешеходы вынуждены пробираться между легковушками чуть ли не боком. Отсутствие крупных парковок (кроме самой площади Якуба Коласа), начало реконструкции путей, ремонт на ул. Хмельницкого и начало учебного года в БНТУ привели чуть ли не к парадоксальному явлению: минчане стали оставлять автомобили прямо на трамвайных путях.

По статистике в среднем люди ездят на своих машинах всего лишь один час в сутки. Всё остальное время их машины должны где-то стоять. Место в паркинге себе позволить могут немногие. А припарковаться во дворе не всегда получается. Выходы из ситуации искали в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ (смотрите видео).

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В Минске уже сейчас с приезжими у нас порядка 800 тысяч машин. Парковочных мест порядка 200 тысяч. Это паркинги, стоянки, гаражи. Вся остальная масса автомобилей хранится… ну, не то чтобы в неположенных местах. Это проезды, дворовые территории – вся территория Минска.