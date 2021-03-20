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КГК проверил почти 450 торговых объектов. Нарушения дисциплины цен установлены в каждом четвёртом магазине

20 марта 2021 11:36
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси обнародовал результаты мониторинга цен. Факты нарушения установлены в каждом четвертом магазине, куда ревизоры приехали с инспекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК проверил почти 450 торговых объектов. Нарушения дисциплины цен установлены в каждом четвёртом магазине-1

С начала 2021 года специалисты ведомства проверили почти 450 торговых объектов. Превышение предельно допустимых надбавок на социально значимые товары – самое частое нарушение. По всем фактам приняты меры. К ответственности привлечены более 30 человек.

КГК проверил почти 450 торговых объектов. Нарушения дисциплины цен установлены в каждом четвёртом магазине-4

В КГК напомнили, что рабочие группы для контроля за ценами созданы во всех регионах и в Минске. В состав входят представители Комитета госконтроля, МАРТ, профсоюзов, облисполкомов и Мингорисполкома.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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