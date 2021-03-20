КГК проверил почти 450 торговых объектов. Нарушения дисциплины цен установлены в каждом четвёртом магазине

Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси обнародовал результаты мониторинга цен. Факты нарушения установлены в каждом четвертом магазине, куда ревизоры приехали с инспекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2021 года специалисты ведомства проверили почти 450 торговых объектов. Превышение предельно допустимых надбавок на социально значимые товары – самое частое нарушение. По всем фактам приняты меры. К ответственности привлечены более 30 человек.