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В Гомеле выбирают лучших сотрудников Департамента охраны

26 сентября 2013 12:47
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Новости Беларуси. В город на смотр-конкурс профмастерства прибыли более 150 человек изо всех областей. Борьба напряженная, ведь за 1 место сражаются лучшие из лучших со всей страны. Команде-победителю достанется служебный автомобиль.

Соревнуются в строевой подготовке, стрельбе из пистолета, эстафете, вождении автомобиля. Кинологи демонстрируют таланты своих подопечных.  Сегодня специалисты показывают действия в реальной боевой обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Основная цель проведения данных занятий – это продемонстрировать нашим руководителям те элементы действий нарядов, которые должны быть использованы в реальной обстановке при несении службы по плану «Перехват». 

# общество # Конкурс # Вадим Синявский # Департамент охраны МВД Республики Беларусь

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