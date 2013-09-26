В Гомеле выбирают лучших сотрудников Департамента охраны

Новости Беларуси. В город на смотр-конкурс профмастерства прибыли более 150 человек изо всех областей. Борьба напряженная, ведь за 1 место сражаются лучшие из лучших со всей страны. Команде-победителю достанется служебный автомобиль.

Соревнуются в строевой подготовке, стрельбе из пистолета, эстафете, вождении автомобиля. Кинологи демонстрируют таланты своих подопечных. Сегодня специалисты показывают действия в реальной боевой обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Основная цель проведения данных занятий – это продемонстрировать нашим руководителям те элементы действий нарядов, которые должны быть использованы в реальной обстановке при несении службы по плану «Перехват».