В Минске прошёл финал республиканской акции «Семья! Служим вместе!»

Новости Беларуси. «Семья! Служим вместе!» Финал этой уже шестой республиканской акции прошел в лицее БГУ в Минске. Ежегодно это мероприятие проводится Министерством внутренних дел совместно с Белорусской православной церковью.

На этот раз в столице чествовали 13 лучших семей, в которых супруги работают в системе МВД. Они прошли целую систему тщательного отбора. Особенностью нынешней акции стал конкурс детских рисунков, на который были поданы сотни работ на милицейскую тематику.

В целом, для победителей этого семейного фестиваля была организована интересная программа: посещение зоопарка, дельфинария, Национального художественного музея. Не остались финалисты и без заслуженных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бонадрик, начальник Главного управления идеологической работы МВД Республики Беларусь:

Здесь представлены победители региональных конкурсов. Есть определённые требования. Самое основное требование – это активная жизненная позиция.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Республики Беларусь:

Милиционер – это личность публичная, как бы он ни хотел оставаться где-то в тени. Естественное, понимаем, что быт для него – это важно, для любого офицера это очень серьёзно. Поэтому сегодня мы решили, что члены семей, дети, жёны сотрудников, мужья сотрудников милиции соберутся вместе.