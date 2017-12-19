Специалист в области здорового питания: Опасно неразумное сочетание продуктов

Чем заменить сахар, и насколько безобиден мед в программе «Большой город» рассказала Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания.

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания:

Мед – это природное биологически активное вещество. В нем содержится фруктоза, которая вызывает меньший подъем инсулина в организме.

Человек здоровый с высокой физической активностью может вообще ничего не бояться.

Опасна не пища, а отношение к этой пище, опасно неразумное сочетание продуктов. По сравнению с чистым сахаром, варенье будет более полезно. Все-таки там содержится клетчатка, кислота.

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