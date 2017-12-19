Новый год. Остаться в живых после двух недель праздников: советы Элеоноры Капитоновой

Как встретить Новый год и сохранить здоровье, рассказала в программе «Большой город» Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания.

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания:

Во-первых, кто готовит алкоголь, знает, что в крепком алкоголе сахара нет и быть не должно. Это водка, коньяк, ром и так далее. В хорошем вине сахара нет, оно должно само бродить. Крепость алкоголя определяется не наличием в нем сахара, а наличием в нем этанола, то есть чистого спирта.

Во-вторых, спирт является абсолютным ядом для организма, и это тоже никто не оспаривает. 1 грамм спирта равен 1 грамму жира, то есть примерно 9 калорий.

Если человек выпьет стакан водки, считайте – примерно 50-60 грамм масла съел.

А если он еще хорошо закусит и не будет двигаться, то такое регулярное поведение приведет к повышенному жирообразованию.

Нужно помнить, что в состоянии организм переработать этанол примерно вес пополам.

То есть если вес 80 килограмм, то 40 грамм чистого этанола. А 100-150 грамм – это на всю новогоднюю ночь.

Очень большая ошибка – садиться за стол голодным. Думает: «не буду целый день есть, потому что вечером гости, с ними и поем, и выпью». Выпитый натощак алкоголь – резко снижается глюкоза. Максимально разводить алкоголь – это не значит – в одном стакане. Это значит – пить много чистой воды, минеральной воды, несладких морсов. Просто для того, чтобы выведение алкоголя было хорошее, коль уж планируется длительный прием алкоголя.

Очень нежелательно большие дозы алкоголя совмещать с большим количеством жирной пищи.

Необходимо использовать нарезку мясную, рыбную, использовать разные овощи, богатые клетчаткой. И тогда можно пережить эти праздники и остаться здоровым, остаться в живых после двух недель праздников!

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