«Цветные» напитки: в одном стакане 20 граммов сахара. Насколько они вредны?

В гостях программы «Большой город» Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания озвучила ужасающие цифры потребления сахара населением планеты. В том числе и белорусами.

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания:

Сахар в том виде, в котором мы его употребляем – его не существует в природе. Если почитать состав – это, вообще, бутылка с химическими реагентами. Если с точки зрения содержания сахара и калорийности, там примерно 11 грамм сахара на 100 грамм продукта.

То есть, если стакан выпил – 20 грамм сахара.

А если литр выпил, то это пол стакана чистого сахара. Значительное употребление сахара однозначно связано с проблемами со здоровьем. И в любых морсах, соках пакетированных также будет 10-12 грамм сахара.

По статистике, в 19 веке был расход – приблизительно 5 кг на человека в год сахара. В 20 веке – уже 35 кг. В 21 веке статистика подтверждает с ужасом примерно 70 кг на человека в год. Статистика мировая – это примерно стакан сахара в день.

В Беларуси это примерно 75 грамм в день.

Всемирная организация здравоохранения уже давно предлагает на основании проведенных исследований безопасным уровнем потребления сахара – 25-30 грамм в день. То есть даже наш среднестатистический гражданин перебирает на 50 грамм ежедневно количество сахара.

Всегда это бывает связано с тем, что тот, кто производит его и продает, делает все, чтобы его побольше покупали. Мы сейчас можем видеть разные виды сахара, точно также как виды соли.

Меня часто спрашивают: «насколько полезен коричневый сахар?». Я всегда отвечаю: это очень полезно! Для производителя.

Сахар в чистом виде нам точно не нужен. Потому что сахар относится к легкоусвояемым углеводам. А вот углеводы нам нужны.

С какого возраста детям можно конфеты и как взрослым пережить новогодние праздники: рекомендации Элеоноры Капитоновой

Вместо конфет – фантики. Какие сладости можно детям до года?

Специалист в области здорового питания: Опасно неразумное сочетание продуктов

Новый год. Остаться в живых после двух недель праздников: советы Элеоноры Капитоновой

Андрей Беловежкин: «Сахар – это психоактивное вещество, которое меняет наше поведение»