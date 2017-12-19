С какого возраста детям можно конфеты и как взрослым пережить новогодние праздники: рекомендации Элеоноры Капитоновой

В гостях программы «Большой город» Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания рассказала о вреде употребления сахара в большом количестве.
Вместо конфет – фантики. Какие сладости можно детям до года?
«Цветные» напитки: в одном стакане 20 граммов сахара. Насколько они вредны?
Специалист в области здорового питания: Опасно неразумное сочетание продуктов
Новый год. Остаться в живых после двух недель праздников: советы Элеоноры Капитоновой
Андрей Беловежкин: «Сахар – это психоактивное вещество, которое меняет наше поведение»