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С какого возраста детям можно конфеты и как взрослым пережить новогодние праздники: рекомендации Элеоноры Капитоновой

19 декабря 2017 12:40
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В гостях программы «Большой город» Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания рассказала о вреде употребления сахара в большом количестве.

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# общество # Консультация диетолога # Элеонора Капитонова

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Вместо конфет – фантики. Какие сладости можно детям до года?
19 декабря 2017 12:39

Вместо конфет – фантики. Какие сладости можно детям до года?

«Цветные» напитки: в одном стакане 20 граммов сахара. Насколько они вредны?
19 декабря 2017 12:39

«Цветные» напитки: в одном стакане 20 граммов сахара. Насколько они вредны?

Специалист в области здорового питания: Опасно неразумное сочетание продуктов
19 декабря 2017 12:39

Специалист в области здорового питания: Опасно неразумное сочетание продуктов