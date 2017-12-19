Андрей Беловежкин: «Сахар – это психоактивное вещество, которое меняет наше поведение»
Корреспонденты программы «Большой город» проверили, как кислота в напитках обманывает наши рецепторы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, дневная норма употребления сахара – 50 грамм или 12 чайных ложек. Это не просто сладкий песок в чае, но и все конфеты, десерты, печенье, а зачастую и колбаса.
Андрей Беловежкин, врач, кандидат медицинских наук:
Сахар – это психоактивное вещество, которое меняет наше поведение.
Может легко сформироваться психологическая зависимость от сахара.
Более правильно ориентироваться на количество фруктозы. Молекула сахарозы состоит из молекул глюкозы и фруктозы. Норма фруктозы – 20-40 грамм в день.
Лишняя фруктоза при регулярном употреблении нарушает работу печени и прицельно действует на отложение жира. Это эволюционный механизм: дополнительная подкожная прослойка давала нашим предкам возможность пережить зиму.
Медицинский факт: фруктоза отключает чувство насыщения. Чем больше человек ест сладкого, тем больше съедает любой еды.
Андрей Беловежкин:
Многие минчане удивлялись очередной акции фастфуд-компании, которая бесплатно продает сладкие напитки. Но там все подсчитано: если вы бесплатно будете пить сладкое, вы съедите и закажете больше.
В синие стаканчики мы положили по два кубика сахара, а в белые – по четыре, однако в последние – добавили лимонный сок. И предложили жителям и гостям Минска определить, в каком стаканчике напиток слаще.
В результате эксперимента мнения участников разделись 50\50. Причем, большинству лимонад пришелся по вкусу, многие выпили его целиком. А ведь в нем находилась треть всей суточной нормы сахара.
Гипотеза Андрея подтвердилась: кислота в напитках может замаскировать сладость.
Сахар способствует выработке эндорфинов и дофаминов, и мы чувствуем приподнятое настроение и бодрость.
Андрей Беловежкин:
Возьмем яблоко – это 6 грамм фруктозы, а литр сладкого напитка – 55 грамм. Проблема на самом деле в добавленном сахаре, который присутствует в скрытом виде в соусах, напитках и остальных продуктах.
Елена Долгополик врачом-стоматологом работает 10 лет. С «сахарными» последствиями встречается каждый день. Она считает, что шоколадные конфеты хорошего качества – это еще полбеды.
А вот сосульки и карамельки для зубов – чистое зло.
Елена Долгополик, врач-стоматолог:
Если я вижу хорошо сформированный прикус, здоровую эмаль, я всегда спрашиваю у родителей, что ребенок кушает. И в 10 случаях из 10 родитель отвечает, что ребенок не любит сладкого, и его рацион состоит из полезных продуктов для зубов. Если есть возможность не есть, вообще, сладкого – мы не едим. Это не полезно никому.
Чтобы уберечь здоровье и тонкий стан, врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что мы едим. Питайтесь простыми продуктами домашнего приготовления.
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