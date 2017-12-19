Андрей Беловежкин: «Сахар – это психоактивное вещество, которое меняет наше поведение»

По данным Всемирной организации здравоохранения, дневная норма употребления сахара – 50 грамм или 12 чайных ложек. Это не просто сладкий песок в чае, но и все конфеты, десерты, печенье, а зачастую и колбаса.

Корреспонденты программы «Большой город» проверили, как кислота в напитках обманывает наши рецепторы.

Более правильно ориентироваться на количество фруктозы. Молекула сахарозы состоит из молекул глюкозы и фруктозы. Норма фруктозы – 20-40 грамм в день.

Медицинский факт: фруктоза отключает чувство насыщения. Чем больше человек ест сладкого, тем больше съедает любой еды.

Лишняя фруктоза при регулярном употреблении нарушает работу печени и прицельно действует на отложение жира. Это эволюционный механизм: дополнительная подкожная прослойка давала нашим предкам возможность пережить зиму.

Андрей Беловежкин: Многие минчане удивлялись очередной акции фастфуд-компании, которая бесплатно продает сладкие напитки. Но там все подсчитано: если вы бесплатно будете пить сладкое, вы съедите и закажете больше. В синие стаканчики мы положили по два кубика сахара, а в белые – по четыре, однако в последние – добавили лимонный сок. И предложили жителям и гостям Минска определить, в каком стаканчике напиток слаще.

В результате эксперимента мнения участников разделись 50\50. Причем, большинству лимонад пришелся по вкусу, многие выпили его целиком. А ведь в нем находилась треть всей суточной нормы сахара.

Сахар способствует выработке эндорфинов и дофаминов, и мы чувствуем приподнятое настроение и бодрость.

Андрей Беловежкин:

Возьмем яблоко – это 6 грамм фруктозы, а литр сладкого напитка – 55 грамм. Проблема на самом деле в добавленном сахаре, который присутствует в скрытом виде в соусах, напитках и остальных продуктах.

Елена Долгополик врачом-стоматологом работает 10 лет. С «сахарными» последствиями встречается каждый день. Она считает, что шоколадные конфеты хорошего качества – это еще полбеды.

А вот сосульки и карамельки для зубов – чистое зло.

Елена Долгополик, врач-стоматолог:

Если я вижу хорошо сформированный прикус, здоровую эмаль, я всегда спрашиваю у родителей, что ребенок кушает. И в 10 случаях из 10 родитель отвечает, что ребенок не любит сладкого, и его рацион состоит из полезных продуктов для зубов. Если есть возможность не есть, вообще, сладкого – мы не едим. Это не полезно никому.

Чтобы уберечь здоровье и тонкий стан, врачи рекомендуют внимательно следить за тем, что мы едим. Питайтесь простыми продуктами домашнего приготовления.

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