Александр Лукашенко: Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет

Как отметил Александр Лукашенко, государство не может позволить себе постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет, поэтому вопрос нуждается в системном решении, а банки должны более активно участвовать в этих процессах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях велик, и это не позволяет некоторым предприятиям эффективно работать и развиваться. Сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дорогие деньги в банковской системе. Только в 2015 и 2016 годах было принято десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги.

Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы.

Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач. Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги.