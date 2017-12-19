Вместо конфет – фантики. Какие сладости можно детям до года?

С какого возраста можно давать детям сладости и с чего лучше начать, рассказала в гостях программы «Большой город» Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания.

Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания:

Давать сахар детям совсем необязательно. Это не основной компонент питания ребенка. Сладости можно давать детям, но не обязательно. Именно поэтому уже более 20 лет в детское питание для детей раннего возраста запрещено добавлять сахар и соль, кстати. С тем, чтобы ребенок познакомился со вкусом натуральных продуктов.

Сахар провоцирует выделение эндорфинов, опиатов, то есть это гормоны удовольствия. Наступает релаксация, наступают эмоции радости, удовольствия. И ребенок очень быстро привыкает к сладкой пище.

До года, безусловно, не стоит давать детям сладости. Потому что все сладости, которые мы покупаем в магазине, кроме обычного сахара и каких-то наполнителей, содержат еще какие-то химические добавки: красители, ароматизаторы, которые не могут хорошо сказаться на детском организме.

Поэтому до года детям мы можем давать пустые бумажки для развлечения или заворачивать в них игрушки.

Ребенку старше года уже можно, и полезными сладостями будут пастила, мармелад. Ребенку можно давать конфеты в ярких фантиках, но понимая такую вещь: любая сладость – это сгусток энергии, и эту энергию нужно куда-то девать. Если ребенок подвижный, если он много бегает, если у него нет аллергических реакций, то ничего страшного не произойдет. И если это не каждый день, не по каждому приему пищи и по любому поводу, то, я думаю, что бояться этого не стоит.

Раннее приучение детей к сахару вызывает зависимость в старшем возрасте?

Это доказанный факт.

Такая сахарная зависимость существует, и в медицинской среде она считается с родни наркотической зависимости.

Но возникает раньше, быстрее и труднее излечивается. Для детей суточная норма сахара от 5 до 20 грамм, в зависимости от возраста.

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