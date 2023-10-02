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Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны

02 октября 2023 16:59
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Новости Беларуси. Клятва верности профессии и закону. Специалисты Минской областной коллегии адвокатов торжественно приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны-1

В зале Победы Музея Великой Отечественной войны порядка 50 правозащитников поклялись честно и добросовестно защищать права, свободы и интересы своих клиентов. Такая традиция появилась благодаря изменениям в законе об адвокатской деятельности. В течении вот уже пяти лет молодые специалисты в области юриспруденции присягают служению на благо закона нашей страны. Сегодня и опытные представители адвокатского корпуса произнесли заветные слова в символичном месте.

Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны-4

Виталий Демидович, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Мы прежде всего граждане своей страны, любим нашу родину, помним историческую правду, а музей – это такое знаковое место для всех людей Республики Беларусь, поэтому и было принято решение о принятии присяги именно здесь.

Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны-7

Николай Старовойтов, заместитель министра юстиции Беларуси:
У них очень серьезная роль в обществе. Иногда от решения адвоката зависит судьба человека. Вот поэтому в таких вот местах мы будем практиковать принятие присяги адвокатами.

Более 50 правозащитников приняли присягу в музее Великой Отечественной войны-10

Деятельность Минской областной коллегии насчитывает почти вековую историю. В правозащитном объединении сегодня состоят более 330 адвокатов.

# Право # общество # Виталий Демидович # Николай Старовойтов # Фотофакт

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