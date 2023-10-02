Рождаемость в Беларуси падает на 10% ежегодно! Как на это повлиял 2020-й и ковидный годы

Алена Сырова, СТВ: Всегда можно кивать на обстоятельства. Принято говорить, что в трудные времена меньше детей рожают. Если мы возьмем наше недавнее прошлое, последние пять лет. Сложнейший 2020 год, который пережила наша страна, такое потрясение. Можно ли говорить о том, что был какой-то провал? Или в 2021 году, например? Там наложились и пандемия, и политические события. Или все это не имеет отношения к реальной жизни?

Елена Гошкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии:

Если говорить о сухой статистике, то мы имеем каждый год падение рождаемости приблизительно на 10 %. И в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м. И в 2023-м мы ожидаем те же минус 10 %. То есть связи между политическими событиями… Не могу сказать, что в 2020 году у нас они были потрясающие. Да, нюансы были, но глобально это не может сказаться на рождаемости, потому что все равно в стране была стабильная обстановка. Она в любом случае была стабильной.

Женщина, которая совершенно четко чувствует состояние безопасности для себя, для нее ни 2020 год, ни ковидный год… Да, ковидный год немножко дал о себе знать за счет того, что люди не общались совсем. Если мы сейчас в принципе имеем вариант общения виртуального в основном у молодежи, то ковидные времена привели к тому, что люди пребывали в таком страхе, что им даже в голову не приходило, что они могут общаться с целью завести семью или обсуждать вопросы рождения детей. Тем не менее дети рождались и семьи создавались.

Когда человек мотивирован на рождение ребенка, то никакие катаклизмы… Правильно сказали про послевоенные тяжелые годы. Рождаемость была очень высокая, люди были голодны, у них не было одежды. Доходило до того, что ребенок, который только родился, для него не было чистой пеленки, чтобы его завернуть. Но люди все равно рожали, потому что они видели продолжение своей жизни, видели будущее и конечно хотели иметь детей.