Специалист объяснила, можно ли проверять учителей на педофилию полиграфом при устройстве на работу

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу « По существу ». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Кирилл Казаков, СТВ:

А можно на полиграфе какие-то истории выяснить? Проходят люди специальных служб, например, полиграф. Здесь каким-то образом можно? При приеме на работу, например, педагогам или врачам.

Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:

С полиграфом такая история. У нас есть судебная психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа, которую мы проводим исключительно по делам о сексуальных преступлениях. Потому что здесь есть очень четкая история: один говорит одно, другой говорит другое – однозначно кто-то врет. И есть конкретная версия, произнесенная ребенком, которую проверяют, можно проверять, скажем так, сильными тестами. Когда вы говорите о приеме на работу, это такой скрининг. В таком тестировании невозможно задавать вопросы о том, что думает человек, что он любит, об убеждениях.

Алена Сырова, СТВ:

Это надо слишком сильно погружаться в конкретного человека?