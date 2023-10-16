Специалист объяснила, можно ли проверять учителей на педофилию полиграфом при устройстве на работу

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
А можно на полиграфе какие-то истории выяснить? Проходят люди специальных служб, например, полиграф. Здесь каким-то образом можно? При приеме на работу, например, педагогам или врачам.
Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
С полиграфом такая история. У нас есть судебная психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа, которую мы проводим исключительно по делам о сексуальных преступлениях. Потому что здесь есть очень четкая история: один говорит одно, другой говорит другое – однозначно кто-то врет. И есть конкретная версия, произнесенная ребенком, которую проверяют, можно проверять, скажем так, сильными тестами. Когда вы говорите о приеме на работу, это такой скрининг. В таком тестировании невозможно задавать вопросы о том, что думает человек, что он любит, об убеждениях.
Алена Сырова, СТВ:
Это надо слишком сильно погружаться в конкретного человека?
Людмила Мун:
Нет, просто в принципе полиграф – не инструмент для исследования мыслей. На полиграфе можно проверять только действия, которые человек уже когда-либо совершил. А человек, предположим, идет устраиваться в школу, ему нравятся дети, но он никогда ничего не делал в отношении детей.
Алена Сырова:
«Совершал?»
Людмила Мун:
«Не, никогда еще».
Кирилл Казаков:
А потом раз, и совершил.
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