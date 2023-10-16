«Очень хитро манипулируют ребёнком». Почему дети доверяют интернет-преступникам и как предупредить угрозу?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
Преступления, связанные с вымогательством в соцсетях фотографий интимных частей тела и прочего. Степень урона, по крайней мере физического, разная. Одно дело фото, другое – когда физический контакт произошел…
Кирилл Казаков, СТВ:
Тебя оговорили на весь мир. Эта боязнь еще страшнее.
Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:
Поэтому сейчас и скрывается эта информация, дабы не поддаться огласке, оскорблениям, унижению чести и достоинства. Стерпится, проживется, примется, но личность вырастет все равно с проблемами на выходе… Это нельзя.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы здесь не затронули нравственный аспект. Потому что одно дело, когда маленькие дети. Другое – когда входят в период полового созревания те же самые девочки, с ними через социальную сеть связываются и предлагают поделиться интимными фотографиями. А куда семья смотрит, как она воспитывает свою дочку, свою девочку, что она начинает делиться этими интимными фотографиями? Распущенность.
Кирилл Казаков:
Я с вами соглашусь и не соглашусь. Очень часто бывает такое, что «если тебя изнасиловали – сама виновата, юбку короткую надела». К сожалению, так говорят. Но во многом соглашусь, что где-то семья не смотрит. Семья виновата тут все-таки?
Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
Дело не только в семье. Я сталкивалась с несколькими случаями, разговаривала с несколькими детьми возрастом примерно 8-10 лет, которые высылали фото и видео интимного содержания преступникам в интернете. Там хитрая история, они манипулируют детьми, понимаете? Это не распущенность, не надо говорить о детях как о зле. Это не распущенность, это виктимность ребенка, присущая ему по возрасту способность быть жертвой, тенденция быть жертвой. Эти преступники интернетовские очень хитро манипулируют ребенком.
Кирилл Казаков:
Они часто прикрываются тоже маленькими девочками.
Людмила Мун:
Да, прикидываются подружкой: «Ой, как интересно разговаривать! Мама, иди, я тут подружку нашла, буду разговаривать». Начинается с нейтрала. Потом как бы девочка говорит: «А я расскажу твоей маме, что ты матом ругалась». Девочка говорит: «Я ничего не делала!» То есть цепляют, шантажируют чем угодно. Начинается с мелкого, «я скажу что-нибудь плохое». Ребенок боится, выполняет первое требование преступника, скажем так, более облегченное фото. А потом по нарастающей, потому что теперь уже у преступника есть фото, которыми он шантажирует. И идут видео, ужесточения и так далее.
Кирилл Казаков:
Когда алкоголь снимает условный барьер, когда мы понимаем, что в семье кто-то рядом и можно воспользоваться. В этой ситуации так поступает нормальный человек, у которого, наверное, стратегия выработана, либо же девиации? Что это?
Людмила Мун:
Когда мы говорим про алкоголь, чаще всего это не стратегия, а действие алкоголя. Он снимает, скажем так, тормоза. То есть в нормальной жизни человек ведет себя, руководствуясь разными-разными мотивами. И есть мотивы, которые его направляют на какое-то действие, а есть мотивы, которые тормозят и говорят: «Не-е, не надо этого делать».
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