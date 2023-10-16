«Очень хитро манипулируют ребёнком». Почему дети доверяют интернет-преступникам и как предупредить угрозу?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Алена Сырова, СТВ:

Преступления, связанные с вымогательством в соцсетях фотографий интимных частей тела и прочего. Степень урона, по крайней мере физического, разная. Одно дело фото, другое – когда физический контакт произошел… Кирилл Казаков, СТВ:

Тебя оговорили на весь мир. Эта боязнь еще страшнее. Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:

Поэтому сейчас и скрывается эта информация, дабы не поддаться огласке, оскорблениям, унижению чести и достоинства. Стерпится, проживется, примется, но личность вырастет все равно с проблемами на выходе… Это нельзя.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы здесь не затронули нравственный аспект. Потому что одно дело, когда маленькие дети. Другое – когда входят в период полового созревания те же самые девочки, с ними через социальную сеть связываются и предлагают поделиться интимными фотографиями. А куда семья смотрит, как она воспитывает свою дочку, свою девочку, что она начинает делиться этими интимными фотографиями? Распущенность. Кирилл Казаков:

Я с вами соглашусь и не соглашусь. Очень часто бывает такое, что «если тебя изнасиловали – сама виновата, юбку короткую надела». К сожалению, так говорят. Но во многом соглашусь, что где-то семья не смотрит. Семья виновата тут все-таки?