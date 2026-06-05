Новости по тегу #Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

В Минской городской ратуше прошла торжественная церемония чествования.
Например, в активе Павла Батуры – серебряные медали на международных Менделеевских олимпиадах в Казахстане, Узбекистане и Китае, а также золото на Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии.
Специальные премии присуждены победителям различных творческих конкурсов. В списке 26 юношей и девушек, 12 коллективов. Еще 13 победителей международных состязаний стали обладателями гранд-премий.
Обладателями гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда Президента стали 13 победителей международных художественно-творческих состязаний.
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