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  • Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

Новости по тегу #Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов
05 июня 2026 17:51

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов

Более 1700 молодых людей стали лауреатами спецфондов Президента за 30 лет суверенной Беларуси
17 ноября 2025 11:44

Более 1700 молодых людей стали лауреатами спецфондов Президента за 30 лет суверенной Беларуси

Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей
21 июля 2025 07:24

Стимул для новых достижений! На поддержку талантливой молодёжи выделят более 240 тыс. рублей

Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодёжи
16 июля 2025 13:35

Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодёжи

В Минске вручили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи
17 декабря 2013 18:26

В Минске вручили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи