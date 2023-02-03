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Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?

03 февраля 2023 11:48
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Поднять – подняли, разбудить – забыли. Утренний сериал «Сова» знаком каждому. Кого-то спасает контрастный душ, кого-то бодрящий кофе и зарядка. Но все же, как просыпаться легко и настроиться на нужный лад, разберемся с экспертами.

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?-1

Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:
Когда вы соблюдаете режим, поднимаетесь и ложитесь в одно и то же время, организм потихонечку подстраивается, и вы это делаете на автомате. Очень неплохо работают фитнес-браслеты и те же умные часы, которые могут определять быструю фазу сна. Будильник световой с имитацией рассвета, особенно в такое время года, когда светового дня достаточно мало. Если вам тяжело просыпаться, советую вам включать максимально ваше освещение на полную.

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?-4

Резкий подъем – это стресс. Открывать глаза под звуки сирены, ровно, как и под медленную музыку, не вариант. Поставьте на звонок что-то бодрое и приятное. В идеале сон должен длиться 7-8 часов. Женщинам для красоты нужно больше. Мужчины могут позволить меньше. Людей, которые проводят в царстве Морфея по 4-5 часов, сомнологи называют короткоспящими мутантами. Звучит угрожающе. Так и есть, организм рано или поздно, возьмет компенсацию.

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?-7

Ольга Власова:
Что касается кофе, то у него есть эффект блокады аденозиновых рецепторов, за счет этого он снижает ощущение сонливости, но в то же время аденозин никуда не девается. И следом за кофе у нас пойдет волна сонливости, поэтому кофе как бодрящий элемент я бы советовала не использовать, лучше как элемент утреннего ритуала для того, чтобы вам было приятно и комфортно проснуться.

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?-10

Анна Бедрицкая, диетолог:
Турки говорят: так просто, как выпить стакан воды с утра. Действительно, правда, чистая вода в течение 10 минут после пробуждения поднимет вам настроение и зарядит бодростью на день. Благотворно влияет на работу нервной системы, уменьшает раздражительность, увеличивает качество сна. Кроме того, отлично влияете на состояние кожи, на состояние волос, на состояние ногтей. Обязательно заведите эту классную привычку.

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?-13

Самый плохой завтрак – это его отсутствие. Чай, кофе, бутерброд по-студенчески или «Овсянка, сэр» также далеко не лучшие варианты. Утреннее меню должно быть сбалансированным по белкам, жирам, углеводам. Омлет с сыром и кусочком огурчика, спагетти твердых сортов с курочкой и овощами, гречка с мясом и сливочным маслом. Кстати, 10 грамм с утра – прекрасное подспорье для здоровья эндокринной системы. И напоследок физкульт-привет. Врываемся в добрейшее утро вместе.

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?-16

Анна Верес, фитнес-тренер:
Начинаем нашу зарядку с дыхательных циклов. Поставьте ноги на ширине таза. Сделайте хороший вдох и выдох. Взять руки в замок, потянуться вправо максимально ключица, влево, включаем потягушки, просыпаемся. Садимся на правую ножку, левая вперед, массажными действиями включаем мышцы наши икроножные, поднимаемся выше, включаем бедро. Поставьте ноги максимально шире плеч и выпад на правую ногу, помогайте себе руками, переведите вес тела на левую, на правую, ручки перед собой, ладони друг на друга, раскрылись в ротацию вправо, вернулись в положение, влево. Будьте здоровы, красивы, смотрите нас, до новых встреч!

Просыпаться легко, когда есть цель и план на день. Счастье в наших руках. Летите к нему с самого утра.

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# Здоровье # общество # Ольга Власова # Анна Бедрицкая # Анна Верес # Фотофакт

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