Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?

Поднять – подняли, разбудить – забыли. Утренний сериал «Сова» знаком каждому. Кого-то спасает контрастный душ, кого-то бодрящий кофе и зарядка. Но все же, как просыпаться легко и настроиться на нужный лад, разберемся с экспертами.

Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:

Когда вы соблюдаете режим, поднимаетесь и ложитесь в одно и то же время, организм потихонечку подстраивается, и вы это делаете на автомате. Очень неплохо работают фитнес-браслеты и те же умные часы, которые могут определять быструю фазу сна. Будильник световой с имитацией рассвета, особенно в такое время года, когда светового дня достаточно мало. Если вам тяжело просыпаться, советую вам включать максимально ваше освещение на полную.

Резкий подъем – это стресс. Открывать глаза под звуки сирены, ровно, как и под медленную музыку, не вариант. Поставьте на звонок что-то бодрое и приятное. В идеале сон должен длиться 7-8 часов. Женщинам для красоты нужно больше. Мужчины могут позволить меньше. Людей, которые проводят в царстве Морфея по 4-5 часов, сомнологи называют короткоспящими мутантами. Звучит угрожающе. Так и есть, организм рано или поздно, возьмет компенсацию.

Ольга Власова:

Что касается кофе, то у него есть эффект блокады аденозиновых рецепторов, за счет этого он снижает ощущение сонливости, но в то же время аденозин никуда не девается. И следом за кофе у нас пойдет волна сонливости, поэтому кофе как бодрящий элемент я бы советовала не использовать, лучше как элемент утреннего ритуала для того, чтобы вам было приятно и комфортно проснуться.

Анна Бедрицкая, диетолог:

Турки говорят: так просто, как выпить стакан воды с утра. Действительно, правда, чистая вода в течение 10 минут после пробуждения поднимет вам настроение и зарядит бодростью на день. Благотворно влияет на работу нервной системы, уменьшает раздражительность, увеличивает качество сна. Кроме того, отлично влияете на состояние кожи, на состояние волос, на состояние ногтей. Обязательно заведите эту классную привычку.

Самый плохой завтрак – это его отсутствие. Чай, кофе, бутерброд по-студенчески или «Овсянка, сэр» также далеко не лучшие варианты. Утреннее меню должно быть сбалансированным по белкам, жирам, углеводам. Омлет с сыром и кусочком огурчика, спагетти твердых сортов с курочкой и овощами, гречка с мясом и сливочным маслом. Кстати, 10 грамм с утра – прекрасное подспорье для здоровья эндокринной системы. И напоследок физкульт-привет. Врываемся в добрейшее утро вместе.