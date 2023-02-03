Были против БелАЭС, а теперь строят сами. Почему Польше выгодно иметь свою атомную электростанцию?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
При строительстве нашей белорусской АЭС идея, несмотря ни на что, обрела своих заклятых противников. Больше всех возмущалась Литва, прикрываясь тем, что за себя им якобы страшно, и близость с Островецкой электростанцией представляет для них угрозу. Хотя и строили мы с учетом и требований норм безопасности. Тогда же призывала их сторона к бойкоту электроэнергии с БелАЭС. Подобного рода инициативам так же активно вторила Польша. Так пытались они оказать на нашу страну давление и помешать процессу строительства… И как мы уже знаем: не получилось.
Однако минули годы. Новостная повестка сообщает: Польша собралась строить АЭС. Вернее, как строить: подрядчиком будут Штаты, где Польша по факту предоставит свою территорию. Но прежде чем оценить эту новость, нужно знать предысторию. Есть в мире пара достаточно сильных стран-лидеров. Часть из них в блоке сотрудничества, США с ним конкурируют. В их понимании двух лидеров в мире быть не должно.
Строительство новой АЭС по намерениям коллективного Запада, с одной стороны, укрепляло бы их позиции в мире, а с другой – могло бы сделать слабее противника. Теоретически. Но возводить электростанцию у себя, вероятно, не хочется. Как по Чехову – чтобы чего-то не вышло. А если вне «дома» нечто пойдет не так, то какая уж разница… Тем более, что Польше давно хотелось построить АЭС у себя. Только не складывалось исторически: то не хватало денег, то в мире случался Чернобыль, то Фукусима. И в результате трагедий интерес к строительству угасал. Причина вполне очевидна – добыча «мирного атома» теряла доверие.
Алена Дзиодзина:
Таким образом, интересы совпали: западный лидер предпринимает попытку укрепиться в позициях, а Варшава взамен реализует амбиции – ведь строят у них, как бы они. Попадаясь, возможно, в ловушку тщеславия, где порой ошибочно кажется: все, что дома у нас – на автомате становится как бы нашим. Тем более, что попутно возведение как бы «своей» персональной АЭС избавляло бы Польшу от претензий по экологии. Ведь их не раз упрекали, что те «портят воздух», используя для производства энергии бурый уголь.
Эксперты успели уже оценить степень потенциальной угрозы от польской АЭС для населения, например, Литвы. И в сравнении с островецким реактором, она многократно сильнее. Однако теперь Литва почему-то молчит. И вывод невольно просится сам, возможно, бояться Литве не велели. Парадоксальной тишиной обличающий факт, где в якобы свободной стране против плана «большого брата» запрещается чувствовать. Даже не говорить или что-либо делать. Если это финал многолетней борьбы за права, то исход драматичный достаточно сильно.
Президент Беларуси всегда поступал не в угоду коллективному Западу. И строительство нашей АЭС, несмотря на давление было продолжено. Не ради того, чтобы поступать лишь бы против. А оттого, что все строилось ради страны, чтобы и дальше никто посторонний не проживал нашу жизнь вместо нас.
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