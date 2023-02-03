Были против БелАЭС, а теперь строят сами. Почему Польше выгодно иметь свою атомную электростанцию?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

При строительстве нашей белорусской АЭС идея, несмотря ни на что, обрела своих заклятых противников. Больше всех возмущалась Литва, прикрываясь тем, что за себя им якобы страшно, и близость с Островецкой электростанцией представляет для них угрозу. Хотя и строили мы с учетом и требований норм безопасности. Тогда же призывала их сторона к бойкоту электроэнергии с БелАЭС. Подобного рода инициативам так же активно вторила Польша. Так пытались они оказать на нашу страну давление и помешать процессу строительства… И как мы уже знаем: не получилось.

Однако минули годы. Новостная повестка сообщает: Польша собралась строить АЭС. Вернее, как строить: подрядчиком будут Штаты, где Польша по факту предоставит свою территорию. Но прежде чем оценить эту новость, нужно знать предысторию. Есть в мире пара достаточно сильных стран-лидеров. Часть из них в блоке сотрудничества, США с ним конкурируют. В их понимании двух лидеров в мире быть не должно.

Строительство новой АЭС по намерениям коллективного Запада, с одной стороны, укрепляло бы их позиции в мире, а с другой – могло бы сделать слабее противника. Теоретически. Но возводить электростанцию у себя, вероятно, не хочется. Как по Чехову – чтобы чего-то не вышло. А если вне «дома» нечто пойдет не так, то какая уж разница… Тем более, что Польше давно хотелось построить АЭС у себя. Только не складывалось исторически: то не хватало денег, то в мире случался Чернобыль, то Фукусима. И в результате трагедий интерес к строительству угасал. Причина вполне очевидна – добыча «мирного атома» теряла доверие.