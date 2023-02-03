Представители Совета старейшин присоединились к законотворческому процессу

Новости Беларуси. Задача не принять закон как можно скорее, а сделать его эффективным. Представители Совета старейшин сегодня присоединились к законотворческому процессу. Подготовка, изучение документов, а также целевое применение и моделирование нормативных правовых норм на практике проходит в их сопровождении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два законопроекта рассмотрели в Совете Республики на заседании экспертного совета. Так, в центре внимания документ «Об изменении Бюджетного кодекса». Он предусматривает ряд новелл, которые назрели исходя из корректировок и дополнений Конституции. Например, предлагается наделить Президента полномочиями изменять бюджет в рамках текущего года, а именно перераспределять финансирование по необходимости. В целом, по мнению Совета старейшин при Президиуме Совета Республики, важно, чтобы при принятии закона, документ был комплексным и не требовал дальнейших разъяснений и актов. Одновременно с его одобрением законопроект должен вступать в действие.

Анатолий Русецкий, член Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Экспертный совет – это как раз та форма, которая позволяет привлечь к обсуждению специалистов из различных отраслей и уже на стадии подготовки еще раз проанализировать то, что изложено в законе, какие могут быть негативные и позитивные последствия. Чтобы такая правоприменительная практика была более позитивная. Я первый раз участвовал сегодня в экспертном совете, хочу сказать, что, на мой взгляд, это очень полезная форма, потому что привлекаются регионы.