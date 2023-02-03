«Нельзя исключать риски». В ЕАЭС нужны действенные инструменты стимулирования кооперации – Головченко

В ЕАЭС нужны действенные инструменты стимулирования промышленной кооперации. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Сегодня, 3 февраля, в Казахстане главы правительств стран союза обсуждают вопросы интеграционной повестки. Алма-Аты принимает заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Головченко: для стран ЕАЭС цифровизация сегодня неотделима от экономических процессов. Подробнее.

Ключевой блок тем посвящен торгово-экономическому сотрудничеству. Озвучивая позицию нашей страны по обсуждаемым направлениям, Роман Головченко подчеркнул необходимость работы над достижением технологического суверенитета в рамках ЕАЭС. Белорусская сторона ожидает, что продвинуться в вопросах создания в ЕАЭС новых производств нам позволит механизм финансового содействия кооперационным проектам. Его должны запустить в самые сжатые сроки – после принятия соответствующего решения главами государств.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В целях практического развития производственной кооперации в ЕАЭС белорусской стороной, как вы знаете, инициирован пилотный проект «Евразийский электробус». Он направлен на максимальное повышение импортонезависимости Союза и вовлечение в кооперационный процесс как можно большего количества предприятий стан – участниц Союза. В ЕАЭС национальная промышленность развивается с широким использованием деталей, узлов и комплектующих из третьих стран, что не способствует развитию внутрисоюзных интеграционных процессов. При этом нельзя исключать и риски отказа иностранных производителей в поставке своей продукции не только по политическим или санкционным соображениям, такого рода инструменты широко используются в том числе в простой конкурентной борьбе.