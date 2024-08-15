«Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву

Считаные часы остаются до вступления в силу нового запрета от Литвы – с полуночи Вильнюс откажет во въезде автомобилям с белорусской регистрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не экономические санкции, это дискриминация простых людей. Какая сейчас обстановка в пункте пропуска «Бенякони» – расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

На въезд в Литву в электронной очереди под две сотни легковых автомобилей, среди них немало с белорусской регистрацией. Люди надеются успеть въехать в сопредельную страну до вступления в силу запрета. Но при этом литовские службы специально работают крайне медленно, будто издеваются над ожидающими в очереди.

Напряжение уже на подъезде к пункту пропуска – хвост очереди растянулся на 3 километра. Этой компании водителей-международников завтра утром надо быть на работе в Литве. Едут на автомобиле с белорусскими номерами, стоят в очереди с ночи, продвинулись лишь на 300 метров, и еще даже не добрались до пункта электронной регистрации. До вступления в силу запрета пересечь границу едва ли успеют. Автомобили на белорусских номерах должны покинуть ЕС до 18 января 2025-го – грозят штраф и конфискация – подробности здесь.

Одним словом, бардак. Неправильно все это. Их работодатели обанкротятся, потому что основной контингент – это белорусские водители. Мы, вроде, плохого им ничего не сделали, а они нам, как говорится, подкидывают. На эмоциях можно сказать моим французским, но этого не хочется мне делать на камеру.