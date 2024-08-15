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«Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву

15 августа 2024 18:14
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Считаные часы остаются до вступления в силу нового запрета от Литвы – с полуночи Вильнюс откажет во въезде автомобилям с белорусской регистрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не экономические санкции, это дискриминация простых людей.

Какая сейчас обстановка в пункте пропуска «Бенякони» – расскажет Галина Буро.

«Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву-1

Галина Буро, корреспондент:
На въезд в Литву в электронной очереди под две сотни легковых автомобилей, среди них немало с белорусской регистрацией. Люди надеются успеть въехать в сопредельную страну до вступления в силу запрета. Но при этом литовские службы специально работают крайне медленно, будто издеваются над ожидающими в очереди.

«Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву-4

Напряжение уже на подъезде к пункту пропуска – хвост очереди растянулся на 3 километра. Этой компании водителей-международников завтра утром надо быть на работе в Литве. Едут на автомобиле с белорусскими номерами, стоят в очереди с ночи, продвинулись лишь на 300 метров, и еще даже не добрались до пункта электронной регистрации. До вступления в силу запрета пересечь границу едва ли успеют.

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«Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву-7

Одним словом, бардак. Неправильно все это. Их работодатели обанкротятся, потому что основной контингент – это белорусские водители. Мы, вроде, плохого им ничего не сделали, а они нам, как говорится, подкидывают. На эмоциях можно сказать моим французским, но этого не хочется мне делать на камеру.

«Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву-10

Как можно к этому относиться, это же ненормально. Польша же не вводит это, они сказали, что на простых людей это не распространяется, эти запреты, а вот им почему так надо. Даже Латвия вернула назад там какие-то с видом на жительство будут пускать, а вот Литва вообще ничего никак, поэтому непонятно, кому это нужно.

Подробности в видео.

# Граница # общество

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