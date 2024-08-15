Автомобили на белорусских номерах должны покинуть ЕС до 18 января 2025-го – грозят штраф и конфискация

Считаные часы остаются до вступления в силу нового запрета от Литвы – с полуночи Вильнюс откажет во въезде автомобилям с белорусской регистрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не экономические санкции, это дискриминация простых людей.

Согласно литовскому запрету, красный свет машинам на белорусских номерах дадут с 16 августа. Те, кто въедет или уже находится по ту сторону границы, должны покинуть Евросоюз до 18 января 2025 года. Иначе штраф и конфискация авто. Аналогичный запрет ранее ввела Латвия. Почему западные политики решили бить по простым людям, как говорится, no comments. Подло и недостойно. С нашей стороны подобных запретов нет. «Бардак!» Водители-международники рассказали об очередях на въезде в Литву – подробности здесь.

Денис Петровский, официальный представитель Лидского пограничного отряда:

В сопредельном пункте пропуска «Шальчининкай» пропускная способность транспортных средств составляет 390 автомобилей за сутки, однако фактическая обеспечивается в районе 200. В связи с этим после вступления в силу данного нововведения ожидается снижение потока легковых транспортных средств как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд. Вместе с тем белорусские пограничники продолжают работу в штатном режиме.