Автомобили на белорусских номерах должны покинуть ЕС до 18 января 2025-го – грозят штраф и конфискация
Считаные часы остаются до вступления в силу нового запрета от Литвы – с полуночи Вильнюс откажет во въезде автомобилям с белорусской регистрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не экономические санкции, это дискриминация простых людей.
Согласно литовскому запрету, красный свет машинам на белорусских номерах дадут с 16 августа. Те, кто въедет или уже находится по ту сторону границы, должны покинуть Евросоюз до 18 января 2025 года. Иначе штраф и конфискация авто. Аналогичный запрет ранее ввела Латвия. Почему западные политики решили бить по простым людям, как говорится, no comments. Подло и недостойно. С нашей стороны подобных запретов нет.
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Денис Петровский, официальный представитель Лидского пограничного отряда:
В сопредельном пункте пропуска «Шальчининкай» пропускная способность транспортных средств составляет 390 автомобилей за сутки, однако фактическая обеспечивается в районе 200. В связи с этим после вступления в силу данного нововведения ожидается снижение потока легковых транспортных средств как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд. Вместе с тем белорусские пограничники продолжают работу в штатном режиме.
Галина Буро, корреспондент:
По информации литовских служб, они в 00:00 остановят пропуск машин на белорусских номерах. Непонятно, коснется ли это мотоциклов и мопедов – никто не собирается объяснять. Что ж, такой цинизм вполне в стиле вильнюсских политиков. Бесконечно выстраивать заборы вражды и вести антибелорусскую пропаганду стало их смыслом жизни. Наша же страна, наоборот стремится к мирным отношениям и конструктиву, мы даже расширили безвизовый въезд и рады всем иностранцам. Нам скрывать нечего.