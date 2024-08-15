Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы

Как стать для самого себя антифейком и почему важно ориентироваться в новостях и источниках информации, когда термин «гигиена» выходит за рамки медицины. Об этом и не только шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика с коллективом Брестской центральной городской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня уже недостаточно просто обладать информацией, ею нужно управлять. И как раз от того, кто берет ситуацию в свои руки, и зависит, какую картину дня составит читатель, зритель или слушатель, акцентировал внимание Валерий Вакульчик. Он привел сразу несколько примеров спекуляции фактами и откровенных фейков против нашей страны. Каждому белорусу сегодня следует критично относиться к сенсационным новостям, выработать алгоритм проверки источников информации, обезопасить свое нахождение в сети соблюдением элементарных правил конфиденциальности.

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Людей беспокоит то, что происходит вокруг нашей границы. Да, есть понимание того, что у нас здесь мир и стабильность, но с учетом того, что происходит вовне, не факт, что этот корабль наш не будет затронут этими волнениями, которые происходят за пределами нашей страны.