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Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы

15 августа 2024 17:50
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Как стать для самого себя антифейком и почему важно ориентироваться в новостях и источниках информации, когда термин «гигиена» выходит за рамки медицины. Об этом и не только шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика с коллективом Брестской центральной городской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы-1

Сегодня уже недостаточно просто обладать информацией, ею нужно управлять. И как раз от того, кто берет ситуацию в свои руки, и зависит, какую картину дня составит читатель, зритель или слушатель, акцентировал внимание Валерий Вакульчик. Он привел сразу несколько примеров спекуляции фактами и откровенных фейков против нашей страны. Каждому белорусу сегодня следует критично относиться к сенсационным новостям, выработать алгоритм проверки источников информации, обезопасить свое нахождение в сети соблюдением элементарных правил конфиденциальности.

Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы-4

Валерий Вакульчик, помощник Президента инспектор по Брестской области:
Людей беспокоит то, что происходит вокруг нашей границы. Да, есть понимание того, что у нас здесь мир и стабильность, но с учетом того, что происходит вовне, не факт, что этот корабль наш не будет затронут этими волнениями, которые происходят за пределами нашей страны.

Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы-7

Олег Копанько, заместитель главного врача Брестской центральной городской больницы:
Вопросы были неоднозначные, злободневные. И та информация, которую мы получили в результате ответов, меня достаточно впечатлила. Я думаю, она удовлетворила коллектив и внимание, проявленное к вопросам, желание участвовать в их решении.

Обсудил Валерий Вакульчик с коллективом больницы и профессиональные вопросы – резервы для повышения качества медицинских услуг населению, улучшение условий и эффективности работы медицинского персонала.

# Учреждения здравоохранения # общество # Валерий Вакульчик

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