Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы
Как стать для самого себя антифейком и почему важно ориентироваться в новостях и источниках информации, когда термин «гигиена» выходит за рамки медицины. Об этом и не только шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика с коллективом Брестской центральной городской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня уже недостаточно просто обладать информацией, ею нужно управлять. И как раз от того, кто берет ситуацию в свои руки, и зависит, какую картину дня составит читатель, зритель или слушатель, акцентировал внимание Валерий Вакульчик. Он привел сразу несколько примеров спекуляции фактами и откровенных фейков против нашей страны. Каждому белорусу сегодня следует критично относиться к сенсационным новостям, выработать алгоритм проверки источников информации, обезопасить свое нахождение в сети соблюдением элементарных правил конфиденциальности.
Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:
Людей беспокоит то, что происходит вокруг нашей границы. Да, есть понимание того, что у нас здесь мир и стабильность, но с учетом того, что происходит вовне, не факт, что этот корабль наш не будет затронут этими волнениями, которые происходят за пределами нашей страны.
Олег Копанько, заместитель главного врача Брестской центральной городской больницы:
Вопросы были неоднозначные, злободневные. И та информация, которую мы получили в результате ответов, меня достаточно впечатлила. Я думаю, она удовлетворила коллектив и внимание, проявленное к вопросам, желание участвовать в их решении.
Обсудил Валерий Вакульчик с коллективом больницы и профессиональные вопросы – резервы для повышения качества медицинских услуг населению, улучшение условий и эффективности работы медицинского персонала.