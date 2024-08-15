Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце ребёнка

В РНПЦ Детской хирургии впервые в Беларуси успешно проведена операция Никайдо по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 7 часов работали хирурги у операционного стола. Пациенту всего 1,5 года. Под наблюдением медиков он был с самого рождения. Специалисты делали все необходимое, чтобы спасти жизнь малышу. Важно, что двухэтапный хирургический подход при проведении этого сложного вмешательства белорусские врачи применили первыми в мире.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ Детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава: Ему предстояли две операции. Одна временная, чтобы дать возможность ему подрасти, выжить, и вторая окончательна, так называемая операция Никайдо, которую делают очень немногие центры в мире. В 5 месяцев мы применили совершенно новый подход, который является уникальным в мире. Без открытой операции с помощью мини-инвазивных технологий мы дали ребенку возможность жить еще. Когда пришло время сделать окончательную операцию, это был вызов для нас. Потому что она очень сложная технически. К счастью, нам удалось сделать так, что ребенок сейчас чувствует себя очень хорошо.

Виктория Кононович, мама Данилы:

Благодаря талантливым врачам этого центра, их золотым рукам мы сейчас со здоровым сердцем. Мы очень благодарны им.

Это редкий порок сердца, раньше дети с таким диагнозом оперировались несколько раз. Теперь возможностей у белорусских медиков оказать помощь таким пациентам еще больше. В целом в РНПЦ проводят более тысячи операций в год. Преимущественно с применением малоинвазивных методик. Что позволяют быстро восстанавливаться пациентам и выписаться уже через пару дней.