Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы

Новости Беларуси. К ситуации с коронавирусом. В Беларуси уже более трех миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А больницы возвращаются в привычный режим работы во всех областях страны.

Медицинские учреждения проходят дезобработку и постепенно входят в привычный ритм. Так, роддом 6-й минской больницы будет принимать как плановых пациенток, так и рожениц с коронавирусом.

В учреждении разработана логистика поступления пациенток: те, кто не болен COVID-19, проходят через «чистый» коридор, а те, у кого выявили инфекцию, будут поступать в красную зону. После дезинфекции в «чистой» зоне будет размещено 90 коек.