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Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы

21 ноября 2021 18:23
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Новости Беларуси. К ситуации с коронавирусом. В Беларуси уже более трех миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А больницы возвращаются в привычный режим работы во всех областях страны.  

Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы-1

Медицинские учреждения проходят дезобработку и постепенно входят в привычный ритм. Так, роддом 6-й минской больницы будет принимать как плановых пациенток, так и рожениц с коронавирусом.

Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы-4

В учреждении разработана логистика поступления пациенток: те, кто не болен COVID-19, проходят через «чистый» коридор, а те, у кого выявили инфекцию, будут поступать в красную зону. После дезинфекции в «чистой» зоне будет размещено 90 коек.  

Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы-7

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:  
Будет функционировать изолятор для беременных и рожениц с COVID-19. Также будут обращаться в обычном порядке, плановая диспансеризация, экстренная госпитализация наших традиционных рожениц.  

# Коронавирус # общество # Игорь Юркевич # Фотофакт

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