«Спасибо за твоё неважное для меня мнение». Как справиться с хейтерами?

Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Лилия Борисова, учредитель детского центра финансовой грамотности:

Я когда-то услышала такую фразу, что хейт – это налог на публичность, популярность. У каждого есть свое мнение, кто-то с тобой согласен, кто-то не согласен. Важно не доказывать свою точку зрения, а просто ее высказывать – это разное. То есть каждый имеет право на свое мнение. Когда ты понимаешь, что тебе написали хейт, столкнулся ты с этим – окей, у тебя свое мнение, у меня свое. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Спокойно пропустить через себя и все?

Александр Фадеев, массажист, преподаватель массажа:

Либо сказать: «Спасибо за твое неважное для меня мнение».