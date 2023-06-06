«Спасибо за твоё неважное для меня мнение». Как справиться с хейтерами?
Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Лилия Борисова, учредитель детского центра финансовой грамотности:
Я когда-то услышала такую фразу, что хейт – это налог на публичность, популярность. У каждого есть свое мнение, кто-то с тобой согласен, кто-то не согласен. Важно не доказывать свою точку зрения, а просто ее высказывать – это разное. То есть каждый имеет право на свое мнение. Когда ты понимаешь, что тебе написали хейт, столкнулся ты с этим – окей, у тебя свое мнение, у меня свое.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Спокойно пропустить через себя и все?
Александр Фадеев, массажист, преподаватель массажа:
Либо сказать: «Спасибо за твое неважное для меня мнение».
Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог:
Не пропускать, написали и написали.
Лилия Борисова:
Не вовлекаться.
Ирина Каленчук:
Не переносить на свою личность.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я поначалу, кстати, переживала, а потом сказала: «Алеся, ты об их существовании вообще не знаешь. Кто эти люди? Значит, ты все делаешь правильно».
Лилия Борисова:
В любой ситуации можно вовлечься, а можно увлекать собой. Когда мы вовлекаемся в эти склоки, сплетнями даже это назовем, хейтом, выяснением отношений, мы тратим энергию. Лучше ее для себя сохранить, чтобы увлекать людей собой, своими интересами.
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