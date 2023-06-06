«Они более достойны». Почему мы сравниваем себя с другими?

Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Лоула, коуч, организатор пространства:

Я как мама троих детей теперь понимаю, как мне воспитывать своих же детей. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Поделитесь, как воспитывать детей? Алена Лоула:

Не действовать по тем ошибкам, как воспитывали меня, когда тебя постоянно сравнивают с кем-то. Ведь на самом деле мы сейчас тоже себя постоянно сравниваем с конкурентами: у них лучше, они более достойны, это не я. Алеся Лакина:

Если ребенок сам себя сравнивает. Приходит у меня сын из школы и говорит: «Мама, я получил девять баллов, а все – семь, поэтому девять еще хорошо по музыке». То есть маленький человек сам себя сравнивает, даже не я это делаю.

Александр Фадеев, массажист, преподаватель массажа:

Такова система. Алена Лоула:

Это идет сравнение со стороны. У меня поддержка идет в семье. У нас, например, сын не очень хорошо учится. Но мы, в принципе, говорим, что это норма: «Ты все равно способный, не обязательно получать хорошие оценки по каким-то предметам». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Не обязательно совсем. Алена Лоула:

Мы видим, как он мыслит и развивается. Он достаточно умный мальчик. Я привожу свой пример, что у меня тоже не всегда все было хорошо. Я тоже получала иногда плохие оценки, только меня тогда за это ругали.

Денис Северов, магистр психологии:

Когда мы кого-то ругаем (детей, своих партнеров) или даем негативную обратную связь, ключевая задача – нужно давать негативную обратную связь не человеку, а его действиям. Особенно это касается детей, чтобы у них ни в коем случае не выработался этот синдром самозванца.

Юлия Донесевич, страдает синдромом самозванца:

Говорю своему сыну такие слова, которые тоже когда-то мне помогли, что мы все уникальны со своими уникальными внутренними настройками. Вообще, нет ни одного похожего человека, какого-то единого сценария, как стать счастливым, избавиться от синдрома самозванца, мы все уникальны. Я рассказываю своему сыну, что ты такой, а твой друг другой. Михаил Свито:

Это нормально. Юлия Донесевич:

Как говорится, разреши себе быть собой, а другим – быть другими. Это их путь жизненный, это твой путь. Научись это ценить, принимать, и все будет хорошо. Александр Фадеев:

Нужно быть не лучшим, нужно быть другим. Юлия Донесевич:

Да, просто другим. Михаил Свито:

Нужно быть просто самим собой, правда? Такой, какой есть.