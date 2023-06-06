«Я на первом месте». Как не развить эгоизм в ребёнке?
Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне как маме интересно воспитание детей. «Я на первом месте» – это закон, который надо вкладывать своим детям, хотя это очень сложно. Как сделать так, чтобы это не переросло в какой-то откровенный эгоизм?
Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог:
Это очень, кстати, такие пограничные состояния, когда я в априори. Потому что бывает другая сторона, когда с детства формируют у ребенка, что он во всем прав, не может даже ошибаться. Даже не в позиции того, что он такая звезда, что никогда не ошибается. У человека это уже, кстати, обратная сторона синдрома самозванца, когда у таких людей никогда его не возникает.
Алеся Лакина:
Все позволять. Как можно все позволять ребенку?
Ирина Каленчук:
Здесь необходимо родителям тоже – знаете как, обычно если им что-то недоставало в детстве, они сами переносят и делают все самое лучшее для ребенка. Здесь очень важно проговаривать про собственные границы. Например, признавать желания ребенка, спрашивать его мнение, но при этом определенно ограничивать. Проговаривать, допустим, про гаджеты.
Алеся Лакина:
Хорошо, ситуация: отойди, не мешай. Я вчера очень поздно делала уборку, пылесосить начала только без двадцати одиннадцать вечера. Шуметь можно до одиннадцати. Моя младшенькая, ей четыре года, схватила пылесос, сказала: «Мама, иди отдохни, ты очень устала работать на работе, а я все пропылесошу». Это было на минут сорок. Я понимаю, что мне сейчас сделают соседи замечание. Как в этой ситуации быть? Не скажешь, что отдай пылесос.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Соседи не стучали?
Алеся Лакина:
Соседи у меня очень скандальные на самом деле.
Ирина Каленчук:
Здесь можно поступить следующим образом. Можно предложить ей, все-таки еще маленький ребенок, более легкое задание в формате того, чтобы она оказывала помощь. Но при этом точно не надо говорить о том, что не надо, уйди не мешай. Потому что она подойдет раз, второй, третий, и потом вы ее в подростковом возрасте не заставите вообще ничего делать.
«Обесцениваете свои действия». Что характеризует синдром самозванца – подробнее здесь.