«Я на первом месте». Как не развить эгоизм в ребёнке?

Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне как маме интересно воспитание детей. «Я на первом месте» – это закон, который надо вкладывать своим детям, хотя это очень сложно. Как сделать так, чтобы это не переросло в какой-то откровенный эгоизм?

Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог:

Это очень, кстати, такие пограничные состояния, когда я в априори. Потому что бывает другая сторона, когда с детства формируют у ребенка, что он во всем прав, не может даже ошибаться. Даже не в позиции того, что он такая звезда, что никогда не ошибается. У человека это уже, кстати, обратная сторона синдрома самозванца, когда у таких людей никогда его не возникает. Алеся Лакина:

Все позволять. Как можно все позволять ребенку? Ирина Каленчук:

Здесь необходимо родителям тоже – знаете как, обычно если им что-то недоставало в детстве, они сами переносят и делают все самое лучшее для ребенка. Здесь очень важно проговаривать про собственные границы. Например, признавать желания ребенка, спрашивать его мнение, но при этом определенно ограничивать. Проговаривать, допустим, про гаджеты.