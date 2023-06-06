«Работал с 6 утра до 11 вечера». Как избежать профессионального выгорания?

Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Понимал, что нужно набраться опыта Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Еще не так давно было принято не высовываться, не выделяться, быть как все, но за какие-то 20 лет все поменялось. Сейчас, чтобы чего-то добиться, нужно чем-то выделяться и запоминаться. Александр, вы массажист, преподаватель по массажу. Как вы к этому пришли?

Александр Фадеев, массажист, преподаватель массажа:

Пришел в массаж абсолютно случайно. Как и все медики во время учебы – пойду, схожу на курсы, пускай будет корочка. После того как получил эту корочку, начал развиваться в этой сфере, пытался работать. Алеся Лакина:

Вы в медицинском учились? Александр Фадеев:

Да. Соответственно, когда ты получаешь эту корочку, ее надо как-то хотя бы отбить. В моей голове это было так. Алеся Лакина:

Ведь это очень сложно – поставить, назначить цену. Александр Фадеев:

Естественно. Цена была минимальной, то есть я понимал, что мне нужно набраться опыта. С выездом на дом, в маршруточке, с кушеткой катался по клиентам за совершенно символические деньги для того, чтобы набить руку. «Не смотрю на цены своих коллег»

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Не раскроете секрет, сколько брали за свою работу? Александр Фадеев:

В десять раз меньше, чем беру сейчас. Алеся Лакина:

Грубо говоря, вы отбивали, наверное, проезд? Александр Фадеев:

Да, проезд и там что-то – два-три рубля наверх получалось. Михаил Свито:

Может быть вы секрет раскроете, сколько берете сейчас? Александр Фадеев:

На данный момент от 80 до 150 рублей сеанс массажа. Алеся Лакина:

Неплохо. Михаил Свито:

Продолжительность сеанса какая? Александр Фадеев:

От 30 до 90 минут. Михаил Свито:

Много клиентов у вас? Александр Фадеев:

Вполне.

Алеся Лакина:

Никогда не было такого чувства: как я подниму ценник, кто ко мне будет ходить? Александр Фадеев:

Было. Постоянно было в течение нескольких лет это. Поддержка жены – первое, второе – я наконец-то осознал, что не нужно смотреть на кого-то и себя сравнивать с кем-то. Не нужно говорить, что я лучше или хуже, я другой. Я зашел с позиции своих продаж, я другой. Алеся Лакина:

Александр, вы, наверное, ознакомились, кто сколько берет за свои услуги, чтобы поставить средний ценник? Александр Фадеев:

Были моменты, когда я уже не смотрел. В Минске я не смотрю на цены своих коллег, мне неинтересно это. Я знаю цену своих услуг. «Быть эффективнее в работе с клиентами и уделять время семье» Алеся Лакина:

В чем проявлялось ваше выгорание? Александр Фадеев:

Выгорание проявлялось в первую очередь в том, что огромный поток клиентов. Были времена, когда работал с шести утра до одиннадцати вечера. Перерыв буквально минут двадцать – попить кофе, хорошо, если он был. Ты устаешь и понимаешь, что можно же поднять цену и работать меньше, но в то же время быть эффективнее в работе с клиентами и уделять время семье, жене, детям.

– В какой момент пришло это понимание? Александр Фадеев:

Понимание пришло, наверное, тогда, когда приезжаешь домой и тебе не хочется ничего – ни вести блог, ни работать, ни с кем общаться. Хочется закрыться просто, сидеть молча так. – То есть накопившаяся усталость? Александр Фадеев:

Да, была хроническая усталость, это однозначно. «Понимать, кто твоя целевая аудитория» Алеся Лакина:

Вам не хотелось все бросить? Александр Фадеев:

Однозначно хотелось. Были мысли уходить только в маркетинг, продажи, но все же это дело… Михаил Свито:

Но тем не менее вы не бросили. Александр Фадеев:

Нет, это дело моей жизни. Михаил Свито:

Прекрасно. Алеся Лакина:

Клиентов не потеряли, подняв ценник?