«Работал с 6 утра до 11 вечера». Как избежать профессионального выгорания?
Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Понимал, что нужно набраться опыта
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Еще не так давно было принято не высовываться, не выделяться, быть как все, но за какие-то 20 лет все поменялось. Сейчас, чтобы чего-то добиться, нужно чем-то выделяться и запоминаться. Александр, вы массажист, преподаватель по массажу. Как вы к этому пришли?
Александр Фадеев, массажист, преподаватель массажа:
Пришел в массаж абсолютно случайно. Как и все медики во время учебы – пойду, схожу на курсы, пускай будет корочка. После того как получил эту корочку, начал развиваться в этой сфере, пытался работать.
Алеся Лакина:
Вы в медицинском учились?
Александр Фадеев:
Да. Соответственно, когда ты получаешь эту корочку, ее надо как-то хотя бы отбить. В моей голове это было так.
Алеся Лакина:
Ведь это очень сложно – поставить, назначить цену.
Александр Фадеев:
Естественно. Цена была минимальной, то есть я понимал, что мне нужно набраться опыта. С выездом на дом, в маршруточке, с кушеткой катался по клиентам за совершенно символические деньги для того, чтобы набить руку.
«Не смотрю на цены своих коллег»
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Не раскроете секрет, сколько брали за свою работу?
Александр Фадеев:
В десять раз меньше, чем беру сейчас.
Алеся Лакина:
Грубо говоря, вы отбивали, наверное, проезд?
Александр Фадеев:
Да, проезд и там что-то – два-три рубля наверх получалось.
Михаил Свито:
Может быть вы секрет раскроете, сколько берете сейчас?
Александр Фадеев:
На данный момент от 80 до 150 рублей сеанс массажа.
Алеся Лакина:
Неплохо.
Михаил Свито:
Продолжительность сеанса какая?
Александр Фадеев:
От 30 до 90 минут.
Михаил Свито:
Много клиентов у вас?
Александр Фадеев:
Вполне.
Алеся Лакина:
Никогда не было такого чувства: как я подниму ценник, кто ко мне будет ходить?
Александр Фадеев:
Было. Постоянно было в течение нескольких лет это. Поддержка жены – первое, второе – я наконец-то осознал, что не нужно смотреть на кого-то и себя сравнивать с кем-то. Не нужно говорить, что я лучше или хуже, я другой. Я зашел с позиции своих продаж, я другой.
Алеся Лакина:
Александр, вы, наверное, ознакомились, кто сколько берет за свои услуги, чтобы поставить средний ценник?
Александр Фадеев:
Были моменты, когда я уже не смотрел. В Минске я не смотрю на цены своих коллег, мне неинтересно это. Я знаю цену своих услуг.
«Быть эффективнее в работе с клиентами и уделять время семье»
Алеся Лакина:
В чем проявлялось ваше выгорание?
Александр Фадеев:
Выгорание проявлялось в первую очередь в том, что огромный поток клиентов. Были времена, когда работал с шести утра до одиннадцати вечера. Перерыв буквально минут двадцать – попить кофе, хорошо, если он был. Ты устаешь и понимаешь, что можно же поднять цену и работать меньше, но в то же время быть эффективнее в работе с клиентами и уделять время семье, жене, детям.
– В какой момент пришло это понимание?
Александр Фадеев:
Понимание пришло, наверное, тогда, когда приезжаешь домой и тебе не хочется ничего – ни вести блог, ни работать, ни с кем общаться. Хочется закрыться просто, сидеть молча так.
– То есть накопившаяся усталость?
Александр Фадеев:
Да, была хроническая усталость, это однозначно.
«Понимать, кто твоя целевая аудитория»
Алеся Лакина:
Вам не хотелось все бросить?
Александр Фадеев:
Однозначно хотелось. Были мысли уходить только в маркетинг, продажи, но все же это дело…
Михаил Свито:
Но тем не менее вы не бросили.
Александр Фадеев:
Нет, это дело моей жизни.
Михаил Свито:
Прекрасно.
Алеся Лакина:
Клиентов не потеряли, подняв ценник?
Александр Фадеев:
Нет, больше становится.
Алеся Лакина:
Или просто пришли другие клиенты?
Александр Фадеев:
Клиентов становится больше, и сегмент клиентов другой. Нужно понимать, кто твоя целевая аудитория, тогда все будет хорошо.
«Заниматься своим продвижением»
Алеся Лакина:
Как о вас узнавали клиенты – это сарафанное радио или вы какую-то рекламу запускали?
Александр Фадеев:
В сфере услуг это в первую очередь сарафанное радио. Если ты работаешь хорошо, то какая-то база клиентов у тебя будет. Но если ты хочешь полную закрытую запись, нужно заниматься своим продвижением – личный бренд, выбрать, где ты рекламируешься. У меня это Instagram, в том числе мои курсы, где я преподаю массаж, и работа – я массажирую.
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