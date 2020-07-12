Провести каникулы с пользой и заработать на мечту. Три истории о том, почему и сейчас популярны студотряды

Новости Беларуси. Движение студенческих отрядов, зародившееся еще в советское время, – это как раз пример того хорошего, от чего совсем не обязательно отмахиваться сейчас. Получить первые практические навыки в профессии – дело ведь не лишнее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кому-то, возможно, очень кстати придется освоенная в юности профессия слесаря или столяра. Примеров таких хватает. Возьмите рынок труда: предлагаемые там вакансии почти все требуют наличия опыта работы. Потому... Не лишнее.

Что движение востребовано, говорят цифры: в 2020 году в студотрядах заняты 800 человек. И это уже давно не только обработка полей – именно на сельхозработы впервые и приглашали студентов в далеком 1920-м. Тогда-то все и начиналось. Сегодня при помощи таких отрядов построены Национальная библиотека Беларуси, «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», Дворец Независимости. Да и «Студенческую деревню» в Минске создавали в том числе и сами студенты.