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Провести каникулы с пользой и заработать на мечту. Три истории о том, почему и сейчас популярны студотряды

12 июля 2020 17:01
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Новости Беларуси. Движение студенческих отрядов, зародившееся еще в советское время, – это как раз пример того хорошего, от чего совсем не обязательно отмахиваться сейчас. Получить первые практические навыки в профессии – дело ведь не лишнее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кому-то, возможно, очень кстати придется освоенная в юности профессия слесаря или столяра.

Примеров таких хватает. Возьмите рынок труда: предлагаемые там вакансии почти все требуют наличия опыта работы. Потому... Не лишнее.

Провести каникулы с пользой и заработать на мечту. Три истории о том, почему и сейчас популярны студотряды-1

Что движение востребовано, говорят цифры: в 2020 году в студотрядах заняты 800 человек. И это уже давно не только обработка полей – именно на сельхозработы впервые и приглашали студентов в далеком 1920-м. Тогда-то все и начиналось.

Сегодня при помощи таких отрядов построены Национальная библиотека Беларуси, «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», Дворец Независимости. Да и «Студенческую деревню» в Минске создавали в том числе и сами студенты.

Провести каникулы с пользой и заработать на мечту. Три истории о том, почему и сейчас популярны студотряды-3

«Працуем разам» – тренд, объединивший нынешним летом белорусскую молодежь. Или история о том, как провести летний отдых не только с пользой для здоровья, но и заработав неплохие деньги.

Александр Добриян продолжит тему.

Тысячи молодых и совсем юных белорусов в очередной раз не словом, но делом доказывают: трудолюбие и усердие – наши национальные качества. Непреложная истина на века.

Провести каникулы с пользой и заработать на мечту. Три истории о том, почему и сейчас популярны студотряды-5

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# Студенты # Александр Добриян

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