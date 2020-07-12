«Следствие располагает неопровержимыми доказательствами». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Новости Беларуси. На этой неделе стали известны новые подробности резонансного дела «Белгазпромбанка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Следствие поделилось с общественностью оперативными кадрами допросов его фигурантов. И что самое интересное – достоянием публики стала съемка очной ставки подозреваемых.

Евгений Поболовец, СТВ:

В студии со мной мой коллега Григорий Азаренок. Он вникал в детали происходящего. Узнаем у него все подробности. Давайте для начала поясним, что же такое очная ставка и с какой целью ее проводят. Григорий Азаренок, СТВ:

Это одно из самых эффективных следственных мероприятий. Оно проводится в том случае, если показания фигурантов не совпадают. Тогда их сажают в один кабинет друг напротив друга и задают интересующие следствие вопросы. С такими материалами с нами на этой неделе поделилось следствие.

Евгений Поболовец:

Насколько я знаю, ты ознакомился со всем массивом видео, которое оперативники передали журналистам. Григорий Азаренок:

Да, полностью погрузился в тему. Очень много новых интересных деталей. Евгений Поболовец:

Я к чему задаю этот вопрос: потому что к материалу наших коллег, который вышел накануне, было много претензий, якобы это просто удачный монтаж, правильно выстроенные кадры. А на самом деле все несколько иначе. У тебя какое мнение сложилось?

Григорий Азаренок:

Это полный бред! И говорят это для того, чтобы хоть как-то в информационном поле отмазать главного фигуранта этого дела. Доказать очень легко: любой, кто хотя бы на любительском уровне работал когда-нибудь с видео, знает, что такое так называемый общий план. Вот Виктор Бабарико, вот адвокат, вот один из фигурантов дела. Следователи спокойно задают вопросы. Не было ни одного монтажного стыка. То есть действие происходит здесь и сейчас, и это видно невооруженным глазом. Евгений Поболовец:

Было ли еще что-то интересное в этом видео? Григорий Азаренок:

Да, новые детали относительно компании «ПриватЛизинг» и других материалов дела. Предлагаю посмотреть сюжет.

Лицо в лицо. Глаза в глаза. Очная ставка. Бывший исполняющий обязанности председателя правления «Белгазпромбанка» Кирилл Бадей. Напротив него – Виктор Бабарико.

Я получал наличные денежные средства от представителей компании «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации» от Морозова, Добролета, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время. Общая сумма – порядка 250 000-350 000 долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу (Бабарико). И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне.

Обвинения серьезные. И говорит это не следователь, а фигурант дела.

Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. А кому конкретно? Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это ваша была инициатива получать от названых лиц деньги либо нет?

Это была не моя инициатива. Мне ее озвучил Виктор Дмитриевич (Бабарико). Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями. По делу проходит множество фигурантов. Подчиненные, гласные и негласные партнеры по теневому бизнесу. Один из основных элементов – компания «ПриватЛизинг».

Если коротко, суть такова. 2006 год. Два бизнесмена, Алексей Геращенко и Андрей Харланович, создают новую компанию. Суть – предоставление товаров в рассрочку. Основным денежным партнером и стал «Белгазпромбанк».

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси:

Если вкратце, то суть бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность деятельности «ПриватЛизинга» напрямую зависела от условий, на которых банк предоставляет кредитные средства этой компании.

Но предоставлять кредиты банк стал на особых условиях.





Константин Бычек:

Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие, которое заключалось в том, что за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката. А дальше – дележ этого самого отката. Рассказывает Дмитрий Кузьмич – бывший зам Бабарико.

Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 (процентов) – у Валерия Владимировича Селявко, 25 (процентов) – у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 (процентов) – у остальных.

Совершая такие действия, важно создать как можно более сложную и многоступенчатую схему. Деньги нельзя хранить в одном месте и передавать напрямую. Для этого создаются так называемые «прокладки» – юридические компании, которые не ведут никакой деятельности, но имеют свои счета. Желательно зарубежные.



Константин Бычек:

На имя юриста банка, а также сотрудника банка и по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые «фирмы-кошельки», на которых аккумулировалось бы незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих «фирм-кошельков» эмитировались пластиковые платежные карточки. Одна из таких иностранных фирм была зарегистрирована на заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Сергея Шабана. Слово обвиняемому.

Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелек. Это какой-то счет безналичный для личного распоряжения. Без осуществления хозяйственной деятельности. Большое количество иностранных юридических лиц и не позволяло правоохранительным органам как следует зацепиться и достать наружу все эти схемы. Работали долго и скрупулезно. Помогли иностранные коллеги. Константин Бычек:

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. Так, осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток.

Говорят, поясняют и рассказывают все: заместители, подчиненные, партнеры. Сотрудничают с правоохранителями очень активно. Пока молчит только один фигурант – Виктор Бабарико.