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Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси

12 июля 2020 17:34
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Новости Беларуси. На александрийской сцене в 2020 году Стас Михайлов выступил впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси-1

Потому доброй приметой можно считать летний дождь, который неожиданно начался во время выступления артиста и лишь добавил уюта этому вечеру.

Стас Михайлов в Александрии рассказал о том, как относится к Беларуси-4

Стас Михайлов, заслуженный артист России:
Здесь я впервые. В Могилеве я выступал, по многим городам Беларуси выступал, а здесь впервые.

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Мне всегда нравится сюда приезжать. Люди открытые. Тут не надо никого призывать танцевать, они уже готовы с самого начала петь, танцевать, жить. И любят артистов здесь!

# Звезды # общество # Стас Михайлов # Фотофакт

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