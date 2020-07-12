Выбрать, забронировать, купить квартиру и получить бонусы. Как работает виртуальный офис продаж Dana Holdings?

Новости Беларуси. О своей квартире или доме мечтают многие белорусы. В связи с этим очередное максимально удобное предложение сделал крупнейший застройщик страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Желающих стать владельцами жилья в современных столичных комплексах приглашают в виртуальный офис продаж. На сайте bir.by можно выбрать, забронировать и купить квартиру. Жилье ваше буквально в несколько кликов. А вдобавок – акции и бонусы. Подробнее расскажет Вадим Смоляк.

Это дом «Александрия». Спрос на него, как и на другие новостройки жилого комплекса «Минск Мир», у минчан очень высокий. Вот и Юлия Царева долго не думала, воспользовалась новым предложением крупнейшего застройщика. Квартиру приобрела быстро и удобно – через интернет.

Юлия Царева, жительница Минска:

Почему через интернет? Потому что сегодня самоизоляция. Доверяешь этой компании, потому что не один из друзей уже приобрел.

Онлайн-покупки на сайте компании не только быстрее, но и выгоднее. А 5 000 рублей – приятный бонус для покупателей. Юлия Царева:

Очень хорошая недвижимость. Окна в пол французские. У нас, допустим, в квартире будет три метра потолок. Очень красивый вид на весь город. Свободная планировка.

Доступность и удобное расположение жилья – то, что привлекает каждого. Комплекс строится по принципу «город в городе» – вся инфраструктура в шаговой доступности.

И только до конца августа на квартиры распространяется беспрецедентное предложение – рассрочка на 10 лет. В итоге ежемесячный платеж за свое жилье будет даже меньше, чем сумма, которую многие семьи отдают за арендное.

Юлия Царева:

Центр города. Площадки детские очень хорошо оборудованные, и вокруг велосипедные дорожки тоже будут предусмотрены. Если семья, муж, жена, то, конечно же, может позволить себе среднестатистический человек.

Теперь о том, как работает виртуальный офис продаж. На сайте застройщика находим понравившийся комплекс, выбираем квартал, дом и квартиру. Далее – кнопка «Забронировать».

В течение часа с вами свяжется менеджер, который ответит на все вопросы и поможет с оформлением документов. Их для ознакомления отправят по электронной почте. Оригиналы привезет курьер.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:

Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж. Например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 000 рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей.

Купить онлайн предлагают квартиры в трех жилых комплексах. Из «Минск Мира» до центра города несколько минут на машине либо метро. Здесь строят Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр – а это тысячи новых рабочих мест. Здесь же будет большой городской парк. В комплексе можно купить квартиры в домах 11 кварталов. Сейчас продажи стартовали в трех новых домах: «Флоренция», «Копенгаген» и «Санкт-Петербург». Во всем комплексе только до конца августа специальные цены на квартиры.

Вадим Смоляк, корреспондент:

А это комплекс «Парк Челюскинцев». Его сдадут уже в следующем году. Это премиум-жилье европейского уровня. Метро, два детских сада, паркинги. Комплекс окружают зеленые легкие столицы – огромный парк. Тут же детские площадки, спорткомплексы, бассейны. Дом № 7 уже готов – цены максимально доступные.

А вот в популярном «Маяке Минска» квартиры остались только в трех готовых домах: «Микеланджело», «Рафаэль» и «Гоген». Во дворе – новый детский сад и современная школа с бассейном и спортгородком. Рядом крупнейший в стране торговый центр Dana Mall, пешеходный бульвар Пикассо и местная достопримечательности – мультимедийный фонтан.

Еще один вариант – покупка в кредит. В первый год по программе «Беларусбанка» ставка менее 4 %, во второй и третий – 9 %. «Белорусский народный банк» при оплате сразу половины стоимости предлагает 0,01 % на первый год. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10 %.