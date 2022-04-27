Прямой эфир

Директор ХК «Металлург-Жлобин» о школах хоккея: «Мы персонально готовимся к каждому возрасту»

27 апреля 2022 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны – жлобинский клуб «Металлург» – с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам.  

Директор ХК «Металлург-Жлобин» о школах хоккея: «Мы персонально готовимся к каждому возрасту»-1

Андрей Павлович, директор хоккейного клуба «Металлург-Жлобин»:  
Сейчас еще более активно занимаемся со школой. У нас будет школа для вратарей, у нас очень много будет акцентов сделано на каждый возраст. Мы понимаем, что для ребят постарше на текущем этапе нужна форма, для ребят помладше, тех детей, которые будут приходить сейчас только заниматься хоккеем, нужны коньки. Нужно отвести вот эту финансовую нагрузку от родителей. Мы персонально готовимся к каждому возрасту.  

Читайте также:

Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе  

Капитан жлобинского «Металлурга» о решающем матче с «Юностью»: я думаю, что зрители просто в восторге  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею  

# Белорусские спортсмены # общество # Анна Корольчук # Андрей Павлович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надежда у нас была до последнего». Что говорят родители лучших хоккеистов Беларуси?
27 апреля 2022 19:44

«Надежда у нас была до последнего». Что говорят родители лучших хоккеистов Беларуси?

Михаил Русый на приёме в Быхове: получаем много вопросов, которые требуют внесения дополнений в законодательство
27 апреля 2022 19:10

Михаил Русый на приёме в Быхове: получаем много вопросов, которые требуют внесения дополнений в законодательство

Ни пройти ни проехать. Как сплошные траншеи на дороге привели жителя белорусской деревни на приём к сенатору
27 апреля 2022 19:07

Ни пройти ни проехать. Как сплошные траншеи на дороге привели жителя белорусской деревни на приём к сенатору