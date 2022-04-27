Директор ХК «Металлург-Жлобин» о школах хоккея: «Мы персонально готовимся к каждому возрасту»

Андрей Павлович, директор хоккейного клуба «Металлург-Жлобин»:

Сейчас еще более активно занимаемся со школой. У нас будет школа для вратарей, у нас очень много будет акцентов сделано на каждый возраст. Мы понимаем, что для ребят постарше на текущем этапе нужна форма, для ребят помладше, тех детей, которые будут приходить сейчас только заниматься хоккеем, нужны коньки. Нужно отвести вот эту финансовую нагрузку от родителей. Мы персонально готовимся к каждому возрасту.

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