Михаил Русый на приёме в Быхове: получаем много вопросов, которые требуют внесения дополнений в законодательство

Новости Беларуси. Вниманием сенаторов 27 апреля охвачены все без исключения районы Могилевской области. В регионе прошел единый день приема граждан. Он оказался одинаково полезным как для людей, которые пришли с надеждой решить свои проблемы, так и для членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надеется на решение своего вопроса и Валентина Григорьевна Серебрянская. Пенсионерка хочет приватизировать арендный дом. В свое время сделать это жительница Быхова не успела. В стены вложено нимало сил и денег. Сейчас срочного ремонта требует коридор, но Жилкомхоз к работам сможет приступить только в 2023 году.

Валентина Серебрянская, жительница Быхова:

Пора бы уже, как говорится. Этот дом уже должен в мою собственность перейти, но никак. Все равно его считают арендным жильем. Я хочу, чтобы мне помогли: или дали приватизацию, или дали какой-то материал – сделать. Как сплошные траншеи на дороге привели жителя белорусской деревни на прием к сенатору – читайте здесь.

Михаил Русый отметил, что к концу весны будет разработана концепция по выкупу арендного жилья. И, возможно, новый подход поможет Валентине Григорьевне решить свой вопрос. Пока же недвижимость в собственности государства, и о приватизации не может быть речи. Суть таких встреч в этом и заключается, отметил Михаил Русый, максимально приблизиться к проблемам людей, учесть все нюансы и делать добротные законы, которые будут понятны человеку с первого раза.