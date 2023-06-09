Спасатели напомнили правила безопасности на воде с помощью квадрокоптера и громкоговорящего устройства

Новости Беларуси. Накануне выходных спасатели напомнили о безопасности при отдыхе у воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне выходных спасатели напомнили о безопасности при отдыхе у воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для этого специалисты задействовали квадрокоптер и громкоговорящее устройство. На побережье Минского моря высадился и «пеший десант». Работники МЧС, а также юные спасатели-пожарные объяснили отдыхающим, какую опасность может таить вода и почему важно находиться с маленькими посетителями пляжа на расстоянии вытянутой руки.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Первое, на что необходимо обратить внимание, – это место, которое вы выбираете для отдыха. Оно должно быть специально оборудованным. Там, как правило, дежурят спасатели ОСВОД, они смогут оказать помощь, если что-то пойдет не так. Помните, что отдых у воды не совместим с алкоголем. Он притупляет внимание и может привести к опасности. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они осмотрели в том числе свои придворовые территории. Если у вас имеются искусственные пруды, озеро, это также представляет опасность для детей, обратите внимание и на бочку с водой. Помните, что вода не прощает ошибок.