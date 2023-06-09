Спасатели напомнили правила безопасности на воде с помощью квадрокоптера и громкоговорящего устройства

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Первое, на что необходимо обратить внимание, – это место, которое вы выбираете для отдыха. Оно должно быть специально оборудованным. Там, как правило, дежурят спасатели ОСВОД, они смогут оказать помощь, если что-то пойдет не так. Помните, что отдых у воды не совместим с алкоголем. Он притупляет внимание и может привести к опасности. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они осмотрели в том числе свои придворовые территории. Если у вас имеются искусственные пруды, озеро, это также представляет опасность для детей, обратите внимание и на бочку с водой. Помните, что вода не прощает ошибок.