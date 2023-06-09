«Психологически незрелые личности». Что стоит за хейтом в социальных сетях?

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Когда я слышу подобные истории, когда их обсуждают в сети Интернет, у меня всегда вопрос: кто эти люди, которые пишут подобные злобные комментарии? Кто же такие эти хейтеры? Выясняется потом, что это счастливая жена, мамочка трех ангелочков, и у нее свой цветочный магазин. Светлана, давайте нарисуем портрет человека, который способен в социальной сети клеветать и оболгать другого человека. Кто эти люди, почему они так поступают?
Светлана Василевская, психолог:
По моему мнению, это психологически незрелые личности. То есть это люди, которые не умеют справляться со своими эмоциями. Это эмоции агрессии, обиды. Когда психически зрелый человек видит успех другого человека, он может со своими эмоциями справиться и их обработать. Либо восхититься человеком, либо сказать: «Реально завидую, тоже так хочу». Тогда идти в этом направлении и двигаться. Человек в Сети в безопасной зоне находится. То есть те люди, которые пишут хейт в Сети, в частности, когда встретят этого человека в жизни, конечно же, ничего не скажут. Это психологически незрелые люди, которые не могут брать за себя ответственность. Не берут выбор за свою жизнь, как они хотят жить, просто текут по течению. Они увидели – с эмоциями не справились. Когда человек сильно агрессирует, на его психику очень большая нагрузка. Когда человек выписывает это в Сеть, он просто облегчается, ему реально становится легче. Когда он наносит якобы вред какой-то человеку, которому пишет, ему становится спокойнее, что написал гадость и успокоился, живет дальше.
Наталья Надольская:
Сделал гадость – сердцу радость.