«Психологически незрелые личности». Что стоит за хейтом в социальных сетях?

Наверняка многие сталкивались с интригами, сплетнями и наговорами в свой адрес. Но порой эти вещи могут окончательно разрушить жизнь и превратить ее в настоящий ад. О том, что делать в такой ситуации и как наказать обидчика, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда я слышу подобные истории, когда их обсуждают в сети Интернет, у меня всегда вопрос: кто эти люди, которые пишут подобные злобные комментарии? Кто же такие эти хейтеры? Выясняется потом, что это счастливая жена, мамочка трех ангелочков, и у нее свой цветочный магазин. Светлана, давайте нарисуем портрет человека, который способен в социальной сети клеветать и оболгать другого человека. Кто эти люди, почему они так поступают?