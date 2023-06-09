Бассейн, беговые дорожки и буфет. Как обустроили новый детский сад в Заводском районе?

Новости Беларуси. В Заводском районе готовится к сдаче новый детский сад. Для маленьких жителей он распахнет свои двери уже в ближайший месяц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дошкольное учреждение образования разместилось в жилом комплексе «Малая Родина». Объект рассчитан на 210 детей, всего предусмотрено 11 групп. Каждая включает в себя раздевалку, спальню, ресурсный центр и буфет. Кроме того, детский сад оснащен бассейном, пищеблоком, кабинетами эстетического развития и медицинского обслуживания.

Марина Шавель, заведующая детским садом № 584:

Открытие дошкольного учреждения приурочено к большому празднику – 3 июля, Дню Независимости. 4 июля детский сад распахнет свои двери для маленьких заводчан. Мы с нетерпением ждем, когда детский сад заполнится смехом, радостью.

Оксана Зайцева, заместитель директора по развитию УКС Заводского района:

Данный детский садик за счет своей цветовой гаммы, стараний тех, кто был задействован, вел проектирование, строительство, всю подготовку данного учреждения образования, несет в себе позитивные эмоции, радость. Подбор цвета на это влияет, персонал, который будет работать в данном детском садике, застройка с многодетными семьями, которые все ждут открытие данного сада.