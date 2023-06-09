Прямой эфир

Бассейн, беговые дорожки и буфет. Как обустроили новый детский сад в Заводском районе?

09 июня 2023 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Заводском районе готовится к сдаче новый детский сад. Для маленьких жителей он распахнет свои двери уже в ближайший месяц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бассейн, беговые дорожки и буфет. Как обустроили новый детский сад в Заводском районе?-1

Дошкольное учреждение образования разместилось в жилом комплексе «Малая Родина». Объект рассчитан на 210 детей, всего предусмотрено 11 групп. Каждая включает в себя раздевалку, спальню, ресурсный центр и буфет. Кроме того, детский сад оснащен бассейном, пищеблоком, кабинетами эстетического развития и медицинского обслуживания.

Бассейн, беговые дорожки и буфет. Как обустроили новый детский сад в Заводском районе?-4

Марина Шавель, заведующая детским садом № 584:
Открытие дошкольного учреждения приурочено к большому празднику – 3 июля, Дню Независимости. 4 июля детский сад распахнет свои двери для маленьких заводчан. Мы с нетерпением ждем, когда детский сад заполнится смехом, радостью.

Бассейн, беговые дорожки и буфет. Как обустроили новый детский сад в Заводском районе?-7

Оксана Зайцева, заместитель директора по развитию УКС Заводского района:
Данный детский садик за счет своей цветовой гаммы, стараний тех, кто был задействован, вел проектирование, строительство, всю подготовку данного учреждения образования, несет в себе позитивные эмоции, радость. Подбор цвета на это влияет, персонал, который будет работать в данном детском садике, застройка с многодетными семьями, которые все ждут открытие данного сада.

Бассейн, беговые дорожки и буфет. Как обустроили новый детский сад в Заводском районе?-10

Благоустроенная и яркая территория вокруг сада. Здесь 11 площадок с теневыми навесами, беговые дорожки, воркаут-зоны и площадка для обучения правилам дорожного движения.

# Детские сады в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минчане хранили психотропы в кружке на столе. Рассказываем о недавних задержаниях наркокурьеров
09 июня 2023 13:58

Минчане хранили психотропы в кружке на столе. Рассказываем о недавних задержаниях наркокурьеров

Лукашенко – Путину: «Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться»
09 июня 2023 13:57

Лукашенко – Путину: «Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться»

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнётся в июле
09 июня 2023 13:35

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнётся в июле