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Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских

10 апреля 2019 08:17
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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Препаратами меди для защиты сада и огорода мы пользуемся уже больше 130 лет. За это время они зарекомендовали себя как надежные помощники в борьбе с грибными заболеваниями. Существует два основных типа препаратов на основе меди это растворимые: сам медный купорос, а также хом, оксихом и подобные и нерастворимые такие, как бордосская смесь.   

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Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских -1

Растворимыми препаратами лучше пользоваться в защищенном грунте, где минимален риск смывания дождем, а в открытом грунте лучше использовать нерастворимые препараты.

Если под рукой бордосской жидкости у вас не оказалось, в этом случае мы предлагаем вам воспользоваться нашим рецептом. Он подойдет и для одного, и для другого случая.   

Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских -4

Для приготовления препарата вам понадобится: 100 г медного купороса на ведро воды и 20 г обыкновенной питьевой соды. Соду лучше всего предварительно растворить в воде. После полного растворения компонентов их надо смешать в большой емкости, поскольку будет идти реакция и нужно избежать выбегания раствора за пределы емкости.   

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Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских -7

В процессе соединения растворов он будет мутнеть, что будет свидетельствовать о правильном приготовлении раствора. Получившийся раствор используйте в течение двух часов для обработки деревьев, кустарников, томатов, перцев, огурцов и других растений для борьбы с комплексом грибных заболеваний.    

Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских -10

# Растения и цветы # общество # Иван Русских # Фотофакт # огород

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