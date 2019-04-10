Спасаем деревья, томаты, перцы и огурцы от грибных заболеваний. Самое эффективное средство от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Препаратами меди для защиты сада и огорода мы пользуемся уже больше 130 лет. За это время они зарекомендовали себя как надежные помощники в борьбе с грибными заболеваниями. Существует два основных типа препаратов на основе меди – это растворимые: сам медный купорос, а также хом, оксихом и подобные и нерастворимые такие, как бордосская смесь. Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь

Растворимыми препаратами лучше пользоваться в защищенном грунте, где минимален риск смывания дождем, а в открытом грунте лучше использовать нерастворимые препараты.



Если под рукой бордосской жидкости у вас не оказалось, в этом случае мы предлагаем вам воспользоваться нашим рецептом. Он подойдет и для одного, и для другого случая.

Для приготовления препарата вам понадобится: 100 г медного купороса на ведро воды и 20 г обыкновенной питьевой соды. Соду лучше всего предварительно растворить в воде. После полного растворения компонентов их надо смешать в большой емкости, поскольку будет идти реакция и нужно избежать выбегания раствора за пределы емкости. Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских