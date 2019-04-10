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Побывать в квартире Петруся Бровки и узнать, где отдыхала молодёжь 90-х. Белорусов приглашают на бесплатные экскурсии

10 апреля 2019 07:00
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Новости Беларуси. «Фестиваль экскурсоводов» стартует 10 апреля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день, уже по сложившейся традиции, по всей стране будут проходить совершенно бесплатные экскурсии.

Побывать в квартире Петруся Бровки и узнать, где отдыхала молодёжь 90-х. Белорусов приглашают на бесплатные экскурсии-1

Только в Минске их организовано около 100. В программе – велосипедные и пешие прогулки, исследование музеев, храмов, парков, а также локации для детей.

Побывать в квартире Петруся Бровки и узнать, где отдыхала молодёжь 90-х. Белорусов приглашают на бесплатные экскурсии-4

Например, среди столичных адресов увлекательное путешествие обещают по старой Грушевке, Немиге, мусульманским местам. Можно также побывать в квартире Петруся Бровки и узнать, где отдыхала молодёжь 90-х.

# Акции # общество # Фотофакт

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