Побывать в квартире Петруся Бровки и узнать, где отдыхала молодёжь 90-х. Белорусов приглашают на бесплатные экскурсии

Новости Беларуси. «Фестиваль экскурсоводов» стартует 10 апреля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день, уже по сложившейся традиции, по всей стране будут проходить совершенно бесплатные экскурсии.

Только в Минске их организовано около 100. В программе – велосипедные и пешие прогулки, исследование музеев, храмов, парков, а также локации для детей.