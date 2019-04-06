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Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь

06 апреля 2019 17:37
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Новости Беларуси. Время генеральной уборки. По крайней мере, для садоводов и огородников. День, как говорится, год кормит.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В помощь апрельским работам – лунный календарь.

Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь-1

Самая благоприятная дата для посадки на неделе приходится на четверг, рассказали в программе «Плюс-минус». По мнению астрологов, если пересадить растение именно в этот день – оно вымахает с небывалой силой и даст приличный урожай.

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# Растения и цветы # общество

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