Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь
Новости Беларуси. Время генеральной уборки. По крайней мере, для садоводов и огородников. День, как говорится, год кормит.
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В помощь апрельским работам – лунный календарь.
Самая благоприятная дата для посадки на неделе приходится на четверг, рассказали в программе «Плюс-минус». По мнению астрологов, если пересадить растение именно в этот день – оно вымахает с небывалой силой и даст приличный урожай.
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