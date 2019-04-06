Какой день самый благоприятный для посадки растений? Лунный календарь

Новости Беларуси. Время генеральной уборки. По крайней мере, для садоводов и огородников. День, как говорится, год кормит.

Самая благоприятная дата для посадки на неделе приходится на четверг, рассказали в программе «Плюс-минус». По мнению астрологов, если пересадить растение именно в этот день – оно вымахает с небывалой силой и даст приличный урожай.

Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских