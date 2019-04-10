Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля

Очередные встречи пройдут 10 апреля, а также 11 и 12 апреля. Одна из основных целей – проверить, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции «Ваш вопрос Президенту» при подготовке к «Большому разговору» с главой государства.