Прямой эфир

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля

10 апреля 2019 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля-1

Очередные встречи пройдут 10 апреля, а также 11 и 12 апреля. Одна из основных целей – проверить, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции «Ваш вопрос Президенту» при подготовке к «Большому разговору» с главой государства.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля-4

10 апреля в Мингорисполкоме встречу с населением проведёт помощник Президента Виталий Прима. А 11 апреля в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканскую доску почёта в 2019 году откроют к 1 мая
09 апреля 2019 22:06

Республиканскую доску почёта в 2019 году откроют к 1 мая

«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе
09 апреля 2019 22:04

«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт
09 апреля 2019 18:45

Новые колокола установили на звонницу Храма в честь Всех Святых: видеофакт