В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

Новости Беларуси. Это современное 13-этажное здание больше чем на тысячу мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет всё: от тренажёров и столовой до библиотеки и комфортных жилых помещений. Предусмотрены даже комнаты для проживания инвалидов.

Проект оценивается в 45 миллионов рублей. Новое общежитие университету требовалось давно, оно позволит на 90 % обеспечить жильём иногородних и иностранных студентов.

Георгий Януль, начальник СУ-211 ОАО «Гроднопромстрой»:

Сейчас ведутся работы по устройству буронабивных свай, устройства ростверка, в дальнейшем выйдем на монтаж фундаментных блоков. Где-то ориентировочно в мае будем заниматься фундаментными блоками стен подвалов.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Это строительство нового общежития, оно позволит нам не только улучшить условия проживания, сделать их более комфортными. Оно позволит привлечь больше иностранных студентов к нам в университет и увеличить доходы от экспорта образовательных услуг.

Проект был разработан ещё 10 лет назад, затем начато строительство, но из-за отсутствия финансирования его пришлось остановить.