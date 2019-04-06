Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Чёрная смородина является одним из наиболее полезных ягодников умеренной зоны выращивания, однако для получения высоких урожаев необходимо соблюдение различных методов и приёмов. Поливы, подкормки, борьба с болезнями и вредителями являются наиболее важными для обеспечения высоких урожаев. Однако, выращиванию чёрной смородины никак не обойтись без обрезки. Самое главное, делать её регулярно.