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Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских

06 апреля 2019 17:37
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Новости Беларуси. Грамотно проведённая обрезка куста смородины весной – залог отличного варенья летом. Обо всех тонкостях рассказали в программе «Плюс-минус»

Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Чёрная смородина является одним из наиболее полезных ягодников умеренной зоны выращивания, однако для получения высоких урожаев необходимо соблюдение различных методов и приёмов. Поливы, подкормки, борьба с болезнями и вредителями являются наиболее важными для обеспечения высоких урожаев. Однако, выращиванию чёрной смородины никак не обойтись без обрезки. Самое главное, делать её регулярно.

Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских-4

Чёрную смородину обрезать совершенно несложно. Ведь плодоносит она на однолетних приростах.

Для стимуляции роста однолетних приростов необходимо удалить все ветви, которые будут касаться земли после формирования урожая.

Без сожаления удаляю ветку чтобы дать силу этому однолетнему приросту.

Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских-7

Обрезаем чёрную смородину: зачем и как? Советует Иван Русских-9

Такая обрезка не только стимулирует формирование большого урожая, но и избавит смородину от многих болезней и вредителей.

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# Растения и цветы # общество # Иван Русских

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