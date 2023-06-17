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Спартакиада среди работников СМИ проходит в Стайках: лучших выявляют в семи видах спорта

17 июня 2023 14:39
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Новости Беларуси. В Стайках продолжается спартакиада среди работников СМИ. К завершению подходит первый соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спартакиада среди работников СМИ проходит в Стайках: лучших выявляют в семи видах спорта-1

22 команды со всей страны вступили в борьбу за медали в семи видах спорта. Среди дружин и представители СТВ. Баталии на площадках нешуточные. Но после завершения матчей обязательно рукопожатие. Конечно, выиграть хотят все, но дружеские и теплые отношения с коллегами превыше всего.

Совсем скоро станут известны первые обладатели наград. А завершится спартакиада завтра, 18 июня.

Спартакиада среди работников СМИ проходит в Стайках: лучших выявляют в семи видах спорта-4

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# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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