Спартакиада среди работников СМИ проходит в Стайках: лучших выявляют в семи видах спорта

Новости Беларуси. В Стайках продолжается спартакиада среди работников СМИ. К завершению подходит первый соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 команды со всей страны вступили в борьбу за медали в семи видах спорта. Среди дружин и представители СТВ. Баталии на площадках нешуточные. Но после завершения матчей обязательно рукопожатие. Конечно, выиграть хотят все, но дружеские и теплые отношения с коллегами превыше всего.