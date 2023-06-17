Прямой эфир

Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ

17 июня 2023 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Раз в году в Беларуси проводится спартакиада работников СМИ. Команда телеканала СТВ также вышла на старты. Им предшествовала церемония открытия соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на ней министр информации, в 2023 году они объединили максимальное количество участников.

Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
У нас в СМИ сейчас отличная командная работа, которая, на мой взгляд, сегодня прекрасно дополнится соревновательным и спортивным духом. И в этом тоже есть своя пикантность. Ну а самое главное для меня сегодня – посмотреть, как мои коллеги, как наши работники государственных СМИ выполняют завет главы государства. Президент своим примером, что бы ни было, какой бы ни была занятость, каким бы ни было общее напряжение, всегда показывает, что спорт, спорт и здоровый образ жизни.

Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ-4

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в нашу профессиональную деятельность. Подробнее здесь.

# Спортивные соревнования # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность
17 июня 2023 11:30

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны
17 июня 2023 08:38

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны

Минский «Фрунзенец» выиграл «Кожаный мяч» в средней возрастной категории
16 июня 2023 19:16

Минский «Фрунзенец» выиграл «Кожаный мяч» в средней возрастной категории