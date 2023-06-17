Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ

Новости Беларуси. Раз в году в Беларуси проводится спартакиада работников СМИ. Команда телеканала СТВ также вышла на старты. Им предшествовала церемония открытия соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на ней министр информации, в 2023 году они объединили максимальное количество участников.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

У нас в СМИ сейчас отличная командная работа, которая, на мой взгляд, сегодня прекрасно дополнится соревновательным и спортивным духом. И в этом тоже есть своя пикантность. Ну а самое главное для меня сегодня – посмотреть, как мои коллеги, как наши работники государственных СМИ выполняют завет главы государства. Президент своим примером, что бы ни было, какой бы ни была занятость, каким бы ни было общее напряжение, всегда показывает, что спорт, спорт и здоровый образ жизни.