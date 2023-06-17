Министр информации на спартакиаде в Стайках: какие-то результаты у нас сопоставимы с отраслевыми рекордами

Новости Беларуси. Раз в году в Беларуси проводится спартакиада работников СМИ. Команда телеканала СТВ также вышла на старты. Им предшествовала церемония открытия соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на ней министр информации, в 2023 году они объединили максимальное количество участников.

Артем Шукалович, корреспондент: Соревновательная программа традиционной республиканской спартакиады для сотрудников СМИ продолжается, команды уже на кортах, провели свои первые поединки. И мы получили некоторые результаты, которые, к слову, для команды нашего канала достаточно радостные. Сборные СТВ по волейболу и мини-футболу свои стартовые поединки выиграли и продолжат борьбу за места на пьедестале. Также сохраняем возможность завоевать медали в настольном теннисе.

Предшествовала началу турнира торжественная церемония открытия. С некоторыми из почетных гостей мы уже успели пообщаться.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Соревнования у нас все острее и острее, даже какие-то результаты сопоставимы с отраслевыми рекордами. У нас и по количеству команд рекорд – 510 человек (больше на 100, чем в прошлом году). Популярность нашего мероприятия тимбилдинга так называемого среди сотрудников нашей отрасли с каждым годом все больше и больше.

Сейчас у команды СТВ по мини-футболу и волейболу небольшой перерыв, ребята переводят дух и готовятся с новыми силами вступить в борьбу за заветные награды.

Артем Шукалович:

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