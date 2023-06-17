Прямой эфир

Министр информации на спартакиаде в Стайках: какие-то результаты у нас сопоставимы с отраслевыми рекордами

17 июня 2023 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Раз в году в Беларуси проводится спартакиада работников СМИ. Команда телеканала СТВ также вышла на старты. Им предшествовала церемония открытия соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на ней министр информации, в 2023 году они объединили максимальное количество участников.

Все подробности узнаем у нашего корреспондента Артема Шукаловича.

Министр информации на спартакиаде в Стайках: какие-то результаты у нас сопоставимы с отраслевыми рекордами-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Соревновательная программа традиционной республиканской спартакиады для сотрудников СМИ продолжается, команды уже на кортах, провели свои первые поединки. И мы получили некоторые результаты, которые, к слову, для команды нашего канала достаточно радостные. Сборные СТВ по волейболу и мини-футболу свои стартовые поединки выиграли и продолжат борьбу за места на пьедестале. Также сохраняем возможность завоевать медали в настольном теннисе.

Министр информации на спартакиаде в Стайках: какие-то результаты у нас сопоставимы с отраслевыми рекордами-4

Предшествовала началу турнира торжественная церемония открытия. С некоторыми из почетных гостей мы уже успели пообщаться.

Министр информации на спартакиаде в Стайках: какие-то результаты у нас сопоставимы с отраслевыми рекордами-7

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Соревнования у нас все острее и острее, даже какие-то результаты сопоставимы с отраслевыми рекордами. У нас и по количеству команд рекорд – 510 человек (больше на 100, чем в прошлом году). Популярность нашего мероприятия тимбилдинга так называемого среди сотрудников нашей отрасли с каждым годом все больше и больше.

Сейчас у команды СТВ по мини-футболу и волейболу небольшой перерыв, ребята переводят дух и готовятся с новыми силами вступить в борьбу за заветные награды.

Артем Шукалович:
Больше новостей из спорткомплекса «Стайки» смотрите в следующем выпуске.

Министр информации на спартакиаде в Стайках: какие-то результаты у нас сопоставимы с отраслевыми рекордами-10

Читайте также:

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в нашу профессиональную деятельность

Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Владимир Перцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ
17 июня 2023 11:33

Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность
17 июня 2023 11:30

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны
17 июня 2023 08:38

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны