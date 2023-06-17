Семейно-спортивный праздник МЧС собрал спасателей со всей страны. Организовали конкурсы и фестиваль блинов

Новости Беларуси. Семейно-спортивный праздник МЧС собрал 17 июня на окраине Минска спасателей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 команд из различных подразделений показали не только физическую подготовку, но и творческий потенциал.

Для участников было организовано множество конкурсов и эстафет. Без сплоченности и дружбы не обошлись такие испытания, как семейный футбол и бег с колесом. Не остались без внимания и юные гости праздника. Для них подготовили выставку авиационной техники и игровые площадки. Помимо конкурсной программы, для спасателей и их семей организовали фестиваль блинов, где можно было попробовать вкуснейшие домашние блюда.

Диана Железняк, представитель Минского областного управления МЧС:

Сегодня здесь мы отдаем дань многим традициям спасателей, безусловно, и занятие спортом, но это, конечно же, время, которое мы проводим вместе. Сегодня здесь организован фестиваль блинов для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что наше богатство – это наша семья. Блины, которые сегодня выбрали символом круга, символом объединения, безусловно, собирают каждую белорусскую семью за уютным, гостеприимным столом.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы сегодня попытались для наших семей, для наших служебных коллективов организовать семейно-спортивный праздник в этом достаточно интересном месте. Показываем нашу служебную технику, авиационную группировку. Ну и, конечно, традиционные семейные конкурсы. Основная цель в Год мира и созидания – в таком хорошем, позитивном ключе подготовиться еще более качественно для выполнения поставленных задач.