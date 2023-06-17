Прямой эфир

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность

17 июня 2023 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Раз в году в Беларуси проводится спартакиада работников СМИ. Команда телеканала СТВ также вышла на старты. Им предшествовала церемония открытия соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на ней министр информации, в 2023 году они объединили максимальное количество участников.

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В нашей стране большое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. Именно в таких спортивных мероприятиях мы и понимаем, что такое чувство команды. И вот это чувство команды мы переносим со спортивных площадок, со спортивной арены в нашу профессиональную деятельность. Мы как всегда выставляем команду ЗАО «Столичное телевидение», стараемся закрыть все виды спорта. И я так полагаю, что наша команда займет достойное место в общем командном зачете.

Гендиректор СТВ на спартакиаде сотрудников СМИ: чувство команды мы переносим в профессиональную деятельность-4

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны. Подробнее здесь.

# Спортивные соревнования # Александр Осенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны
17 июня 2023 08:38

Республиканская спартакиада работников СМИ проходит в Стайках. Соревнуются 22 команды со всей страны

Минский «Фрунзенец» выиграл «Кожаный мяч» в средней возрастной категории
16 июня 2023 19:16

Минский «Фрунзенец» выиграл «Кожаный мяч» в средней возрастной категории

Известны победители индивидуального многоборья на первенстве Беларуси по художественной гимнастике
16 июня 2023 17:35

Известны победители индивидуального многоборья на первенстве Беларуси по художественной гимнастике